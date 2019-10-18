【逃犯條例．直播】網民發起Lunch Time 五區快閃遊行表態

反修例風波持續至今超過四個月，今日（18日）再有網民發起「五區遊行LUNCH TIME快閃」行動，分別在中環遮打花園、尖沙咀梳士巴利道和朗豪坊、觀塘駿業街遊樂場、荔枝角深水埗運動場和葵芳新都會廣場進行快閃活動。

網民發起Lunch Time 五區快閃遊行，有市民在遮打花園放「市民蒙面 林鄭蒙心」直幡。(麥凱茵攝)

中環區：

旺角區：

【13:27】葵芳：約有200至300人參與遊行，隊頭已到達葵興港鐵站。

【13:14】觀塘：逾百人由觀塘駿業街遊樂場出發，有人以手機屏幕展示政治標語，途經觀塘海濱花園。有附近上班的羅小姐特意午飯時間抽空參與快閃，她批評政府4個月以來不回應訴求，日前公布的《施政報告》放寬按揭成數，刺激樓市上升，又意圖令港人借更多錢買樓，「令人有更多負擔。」她直斥施政報告是「垃圾」，不能夠解決時局，「政治問題，政治解決。」

【13:10】深水埗區：約百名市民在深水埗運動場外起步，部分人士爭分奪秒進食手上快餐，輕裝上陣，高呼「香港人反抗！」人群往長沙灣道進發。市民沿長沙灣道行人路往深水埗方向前進，沒有走出行車路，部分學生中途離隊，表示「我要返去上堂啦！」

【13:05】葵芳：新都會廣場約百名市民聚集，有人宣布遊行開始，聚集人士隨即穿過新都會廣場。現場人士表示會向葵興方向前進。

近下午1時， 在中環遮打花園，聚集人士將手持15歲少女陳彥霖的照片，並默哀一分鐘，其後起步。有警員舉黃旗，指遊行是非法集結，惟遊行人士未有理會，繼續前行。

在觀塘區，近百人聚集在觀塘駿業街遊樂場，部分人戴上口罩。有人高叫「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」等口號，現場一呼百應。

旺角方面，商場朗豪坊雕塑位置，約10名戴口罩人士聚集，最少5名疑為保安在附近戒備。

在荔枝角，深水埗運動場門外貼出告示，指「場地已被團體租用，暫停開放」，但場外仍有約40名市民聚集，部分人士戴上口罩，亦有學生戴上面具。

至於葵芳新都會廣場外平台，有約30名戴口罩的市民聚集，現場暫未見有保安巡邏。

觀塘區：

+ 3 + 2

荔枝角：