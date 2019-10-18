【直播】皇仁、聖保祿、嘉諾撒聖方濟各等11所中學「反警暴」集會

反修例風波持續超過四個月，今（18日）再有中學生於香港大學中山廣場發起「中學生反警暴集會」，共有11間中學學生參加，分別是瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院、何東中學、東華三院李潤田紀念中學、香港真光中學、皇仁書院、香港華仁書院、香港鄧鏡波書院、聖公會鄧肇堅中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、聖保祿中學。主辦方在宣傳海報上解釋，已詢問律師意見，校園是私人場所，參加者均可戴口罩。 《香港01》現場直播集會情況。

【17:58】法政匯思召集人、大律師李安然在集會中，向中學生講解若被拘捕後的權利。他表示理解不少學生擔心路過衝突現場被警方拘捕，或真的因為示威而被捕，但都要記着被捕後的法律權利，亦提醒學生，到遊行示威前可以告知信任的人會到哪些地方，以有利律師找到他們。

他表示，由於被捕時手機或會被警員沒收，故必須將緊急聯絡人的電話背下；提醒千萬不要將電話解鎖，「你是無需要將電話密碼俾警方。」他強調，拘捕期間要保持緘默，回答警員時應該是「我冇嘢講」、「我唔答」；而不應該回答「我唔知道」，因為我不知道如同正回應對方的問題；或不應在回答數條問題後，才說「我冇嘢講」。

【17:40】11所中學的反修例關注組代表一同讀出宣言，對警方近月的濫捕行為表達不滿，希望執政者可以嚴懲濫權的警員。

【17:35】集會正式開始，現場學生站立，為輕生者默哀一分鐘。

【17:28】一名戴着「V煞」面具的中學生黃同學說，他本身是政治冷感的人，從6月9日開始，對政治有新理解。從一開始單純的反惡法，到現在的五大訴求，初心無變，香港人只是想拿回我們本身擁有的東西。他坦言人人都怕被捕，若檢控成功可能前途毀於一旦。但如果整個香港的核心價值都沒有了，我們還有什麼前途可言。我們必須站出來。

另一名戴口罩的陳同學說，平日放學後都會去貼連儂牆，亦會參與遊行，因為希望站出來，不只是在網上發布文宣。

出席的中六生鍾同學表示，今日的集會的主題是要表達中學生不滿警方對示威者的暴力，又指在反修例運動中一直有參與集會及遊行。不怕拘捕？她說：「參加得預咗一定有風險」，但香港的核心價值，如集會自由 言論自由現時威脅，「唔想慢慢無咗，所以出嚟。」

【17:20】現場有過百中學生聚集，唱《願榮光歸香港》和《問誰未發聲》等歌曲，以及高喊口號。

【17:00】有中學生今日（18日）在香港大學中山廣場舉行「反警暴集會」，至少11間中學的學生響應；法政匯思召集人李安然亦會出席。集會預定在下午5時開始，大會不斷播放《願榮光歸香港》但現場的學生人數未算太多，約有50名。

▼10月18日中午中環快閃▼