【直播】各區「面具人鏈」不見盡頭　 9時後陸續和平散去

反修例風波持續，政府於10月初宣布引用緊急法立《禁蒙面法》，規限公眾集會遊行人士不可戴口罩，引起新一輪社會爭議。有網民今（18日）晚發起十八區「和你拖·面具人鏈」行動，表達對《禁蒙面法》的不滿。活動建議，參加者戴上任何形式的面具，沿荃灣線、觀塘線、港島線及東鐵線築起人鏈。面具人鏈行動目的是向國際社會發出訊息，香港人會以和平手段爭取五大訴求。 集合時間為晚上7時，行動於晚上8時開始後，各區人鏈看不到盡頭。 《香港01》正直播各區情況。

【21:10】9時後，多區集會市民高叫口號，並呼籲周日「尖沙咀見」，出席民陣遊行，之後陸續和平散去。民陣發起10月20日（星期日）九龍區遊行，但警方發出反對通知書，民陣正上訴。

▼銅鑼灣▼

【21:00】

原定晚上9時結束，惟各區人鏈仍未散。

【20:44】

觀塘在場人士已眾多，不斷高呼口號「香港人戴口罩」、「我有權戴口罩」，亦有不少車駛經時「響安」支持。在場有人舉起自製橫額，呼籲市參加明天晚上的「人道救援祈禱會」及後日民陣遊行。

高小姐（中）沒有戴起面具，笑言自己只是綁起以與生俱來「天然頭髮」。她感覺，香港的自由、選擇愈來愈少，坦言自己以前不理政治，惟自反修例運動開始，一直參加不同活動，今參與活動為抗議禁蒙面法，她又指觀乎世界各地的不同示威，人民都有權參加。

中三周同學則在場派發紙鶴，「希望更多人關心這場運動」。他又表示，「香港變成咁唔開心，希望變返以前咁」，期望透過派發代表團結的紙鶴，團結港人。他批評，禁蒙面法無助解決問題，「只係產生更多民怨」，要求政府回應訴求及正視警察濫暴問題。

▼觀塘▼

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【20:33】旺角、觀塘、銅鑼灣等多區，市民默哀三分鐘。

▼德輔道西▼

【20:14】銅鑼灣：

在銅鑼灣維園外，一名參與者戴上早前遇襲重傷的民陣召集人岑子杰的面具。他笑言在網上找不到其他岑子杰高清照片，故面具上岑子杰的樣貌未必太容易辨析。他表示對岑子杰遇襲事件感到憤怒和不能接受，因此帶上他的面具以作聲援。他讚揚岑多次發起和平理性非暴力的大遊行，為香港貢獻良多。

對於警方就民陣周日發起九龍遊行發出反對通知書，他批評做法偏離民主社會的規範，直指其他民主地區發起遊行也無需向警隊申請不反對通知書。他希望市民周日（10月20日）出席九龍遊行。

【20:12】觀塘：有參加者帶備樂器，即場演奏《願榮光歸香港》，現場人士一同合唱。

【20:10】黃大仙外，有市民舉起「SOS」求救意思的氣球，希望能夠得到國際關注。亦有人戴上何君堯與小丑混合的面具，該市民表示，封何君堯為偶像。張太帶同行動不便的女兒前來參與人鏈活動，認為這個活動較為溫和，所以帶她來感受一下，作為家長，每次在鏡頭內見到有學生被警察毆打，心裏非常難受，坦言「見一次喊一次」，希望警方可以放下成見，不要對學生作不必要的武力。

▼銅鑼灣▼

【20:05】晚上8點，手拖手活動正式開始，各區人鏈都逐漸組成。銅鑼灣維園外，中央圖書館對出，有三架警車戒備。

【19:55】太子站外開始出現人鏈，為數約數十人。

【19:50】銅鑼灣人鏈已經到達維園內，維園內足球場的踢波的市民報以歡呼聲。黃大仙、觀塘、沙田、荃灣、旺角等多區，亦有數百市民組成面具人鏈，部份人鏈已逾百米。

▼中環▼

【19:30】觀塘人鏈已延伸至觀塘道，部份人高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人反抗」的口號。

【19:22】觀塘：有參加者自發派發印有「連登豬」、小熊維尼等卡通人物的面具，另外她亦列印出多個政治人物如行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超、國家主席習近平的面具。

【19:15】黃大仙：港鐵外逐漸有市民聚集，為數不算太多約有數十人，當中不少人戴上黑色口罩。

【19:00】銅鑼灣SOGO外，近百人聚集，部份人戴上V煞面具，亦有人戴上小熊維尼、pepe、連登豬等面具。現場聚集人士開始拉起人鏈。

【18:58】1858 約數十名人士於觀塘站D1出口聚集，各人戴上不同面具，如有人卡通人物小熊維尼、電影角色「V煞」、卡通片《衰仔樂園》（South Park）角色的自製面具，亦有部分人選擇戴口罩。現場更有女生即場以頭髮編出「面具」。

【18:45】旺角警署外，有市民在太子站拜祭，未見有特別情況，亦無警察到場。

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有網民發起今（18日）晚十八區「和你拖 面具人鏈」活動。（網上圖片）

▼10月18日中午中環快閃▼