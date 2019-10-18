【直播】網民發起十八區「面具人鏈」　銅鑼灣SOGO外逾百人手拉手

反修例風波持續，政府於10月初宣布引用緊急法立《禁蒙面法》，規限公眾集會遊行人士不可戴口罩，引起新一輪社會爭議。有網民今（18日）晚發起十八區「和你拖·面具人鏈」行動，表達對《禁蒙面法》的不滿。活動建議，參加者戴上任何形式的面具，沿荃灣綫、觀塘綫、港島綫及東鐵綫築起人鏈。 根據宣傳海報，集合時間為晚上7時，行動於晚上8時開始，再於晚上9時「流水式散去」。海報上又提到，面具人鏈行動目的是向國際社會發出訊息，香港人會以和平手段爭取五大訴求，對抗極權。 《香港01》將直播各區情況。

【19:30】觀塘人鏈已延伸至觀塘道，部份人高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人反抗」的口號。

【19:22】觀塘：有參加者自發派發印有「連登豬」、小熊維尼等卡通人物的面具，另外她亦列印出多個政治人物如行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超、國家主席習近平的面具。

【19:15】黃大仙：港鐵外逐漸有市民聚集，為數不算太多約有數十人，當中不少人戴上黑色口罩。

【19:00】銅鑼灣SOGO外，近百人聚集，部份人戴上V煞面具，亦有人戴上小熊維尼、pepe、連登豬等面具。現場聚集人士開始拉起人鏈。

【18:58】1858 約數十名人士於觀塘站D1出口聚集，各人戴上不同面具，如有人卡通人物小熊維尼、電影角色「V煞」的自製面具，亦有部分人選擇戴口罩。現場更有女生即場以頭髮編出「面具」。

【18:45】旺角警署外，有市民在太子站拜祭，未見有特別情況，亦無警察到場。

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有網民發起今（18日）晚十八區「和你拖 面具人鏈」活動。（網上圖片）

▼10月18日中午中環快閃▼