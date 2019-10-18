本港失業率維持2.9% 　羅致光：餐飲服務活動業失業率6年來最高

反對修訂《逃犯條例》示威持續至今，超過四個月。政府統計處今（18日）發表最新勞動人口統計數字，本港7月至9月期間，失業率為2.9%，與6月至8月的數字相同。就業不足率在這兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。 勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場繼續受本地消費疲軟、社會事件導致訪港旅客人次急跌影響。與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率。進一步上升至4.9%，為兩年多以來的最高水平。當中，餐飲服務活動業的失業率大幅上升至6.0%，為六年來的高位。

統計處數據顯示，本港6月至8月期間的失業率為2.9%，與前兩期一樣，就業不足率亦維持於1.0%的水平。其中資訊及通訊業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於餐飲服務活動業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。

羅致光：餐飲服務活動業的失業率為六年來高位



羅致光表示，就業不足率保持不變，然而，總就業人數略低於一年前水平。羅又指，勞工市場繼續受本地消費疲軟、本地社會事件導致訪港旅客人次急跌所影響，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率進一步上升至4.9%，為兩年多以來的最高水平。當中，餐飲服務活動業的失業率大幅上升至6.0%，為六年來的高位。對於未來，羅指經濟情況惡化在短期內，將為本地勞工市場帶來更大壓力，政府會密切留意有關發展。

勞工及福利局局長羅致光指，餐飲服務活動業失業率大幅上升至6.0%，為六年來的高位。（資料圖片）

勞工處將辦「青春試翼創新天招聘博覽會」 約有40僱主參與



另外，勞工處將於10月29日及30日在香港理工大學舉行「青春試翼創新天招聘博覽會」，屆時約有40個僱主參與，提供大量適合具大專學歷青年人的職位空缺。勞工處亦將於11月13日至15日在上環文娛中心舉行「中高齡就業新里程招聘會」。