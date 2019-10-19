【直播】網民尖沙咀辦「警暴展覽」　康文署禁政治活動　或轉形式

反對修訂《逃犯條例》示威持續逾四個月，警民衝突愈演愈烈。有網民發起（19日）一連兩日舉行「香港警察濫用暴力、剝削人權展覽」，第一場在今日下午3時至7時，在尖沙咀海傍近文化中心一帶舉行，稱要向外國遊客及媒體展示濫用暴力情況，以喚起國際關注。 展覽原訂下午3時舉行，但康文署外判管理公司職員以展覽是政治活動為由，禁止在文化中心康文署場地舉行。展覽負責人楊小姐向記者表示，或會轉形式、場地舉辦展覽，她質疑為何街頭唱歌毋須申請，將事實陳述的展覽就被定為政治活動。

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下午3時多，有市民搬來未開封的展板，準備展示警暴展覽，有負責文化中心場地保安的廣場主任前來了解，告訴他們不能舉辦政治活動，有籌辦展覽的成員反問為何有人可在附近表演唱歌，該主任指康文署列明可唱歌自娛，又指若活動屬學術性，不牽涉政治宣傳和商業活動便可，成員堅持他們非集會，有權可在此舉辦展覽，該主任及後請示上司。記者問該主任知否展覽內容，他回答稱不知情，但只想過來告訴場地規則。

活動成員楊小姐接受訪問時自稱政治素人，原打算透過展覽、相展、傳單和投影機，向遊客展示香港警察涉嫌濫用暴力、剝削市民人權，希望爭取外國關注。獲告知不可能舉辦政治活動，楊小姐指已看《公安條例》，文化或學術相關活動不需要申請不反對通知書，她認為展覽只是呈現事實，並無政治取向，只希望將香港這四個月發生的事告訴其他人，她認為場地主任的做法是政治打壓。

有活動成員表示若康文署職員阻撓展覽，將會遷移至碼頭的範圍繼續活動，因該處不屬康文署的管轄範圍。雖然有場地主任警告，但其他活動成員繼續預備展覽，在鐘樓旁擺放展板，可見內容以中英文展示，主題包括性暴力、物化示威者、戰爭罪行及反人類罪等，不少市民在旁圍觀。

10月19日，網民尖沙咀文化中心外辦「警暴展覽」，但康文署外判管理公司職員（右）表示不能舉辦政治活動。展覽負責人楊小姐（左）稱或轉形式和地點。（羅國輝攝）

▼10.18各區「面具人鏈」▼

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▼10.13示威部分場面▼