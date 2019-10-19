【逃犯條例】港大畢業生議會投票　大比數通過動議、促林鄭辭校監

反修例風波持續超過四個月，香港大學畢業生議會今日（ 19日 ）舉行特別會員大會，討論及表決兩項議案，分別要求特首林鄭月娥辭任校監一職 ，及校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生。港大校友關注組召集人葉建源在會後表示，估計有數以千人參與投票，會上討論熱烈，反映校友關注關心議案，有信心獲得通過。 至下午接近5時，議會訪過網站公布投票結果，共有3,236名會員出席或授權投票，兩項動議均獲得大比數通過。 惟根據《香港大學條例》，列明校監「為大學的首席主管人員」，並由行政長官出任，所以即使港大畢業生議會通過議案，如沒有修例，都無法改變這安排。

港大校友、立法會醫學界議員陳沛然（左三）亦有前來參與投票。（梁鵬威攝）

料投票人數逾千 陳沛然都排隊投票

香港大學畢業生議會今早（ 19日 ）9時半在校內許磐卿講堂舉行特別會員大會表決兩項議案，至中午12時半截止投票。惟排隊人龍由講堂排至梁銶琚樓外，屬港大校友的立法會醫學界議員陳沛然亦有到場參與投票。

港大校友關注組召集人葉建源在會後表示，估計有數千人參與投票，反映校友關注關心修例風波下校監的角色，以及校方對學生的支援問題。他指，今日會議有200至300位校友、教職員參與發言及辯論，討論過程熱烈，大部分均對動議表示支持，只有少數人反對，故有信心兩項議案可獲通過，屆時畢業生議會可向校方高層反映意見。他又指，校友關注組亦希望未來可約見校長張翔對話，爭取為學生提供適切支援。

麥東榮：反修例風波顯示林鄭無管治能力

議案動議人之一、校友關注組副召集人麥東榮表示，持續四個月的反修例風波，是由身兼校監的特首林鄭月娥所導致，對香港造成不可彌補的損害，反映她無應有的管治能力，考慮港大長遠利益下，林鄭不應被承認作港大校監。

對於有匿名的畢業生昨在報章刊登全版廣告，稱動議嚴重違反議會的憲章、議事規則及職責，若通過決議，將會提出起訴及要求法庭頒布決議無效。麥質疑聯署者論點若有理有據，為何不敢堂堂正正公開提出討論。他坦言，校友只是在行使既有章程的程序，若然之後有法律挑戰，則會由畢業生議會去處理。

港大畢業生議會今日召開特別大會，就兩項議案討論及投票，截止12時半，大會已截龍，但人龍由許磐卿講堂排到梁銶琚樓。（梁鵬威攝）

另一位議案動議人、校友關注組成員張韻琪表示，促請港大主動和及時支援在反修例運動中的同學。她指，昨日中大校長段崇智的聲明及樹仁大學副校監胡懷中的信函均令人感動，為學生挺身而出，反問「張翔去咗邊」，若校長至今無動於衷，「究竟良知去咗邊？咁係非不為，而非不能 。」

校友關注組副召集人麥東榮（左）批評，林鄭導致今場持續四個月的反修例風波，對香港造成不可彌補的損害。葉建源（右）料有千人投票。（梁鵬威攝）

兩動議獲逾9成人投票通過 畢業生議會將向港大校方提意見

下午接近5時，香港大學畢業生議會在網頁公布，合共197,760名會員中，出席是次特別會議投票及已授權投票的會員人數為3,236。兩項動議均獲逾9成人贊成下通過。

當中2,986人贊成要求林鄭月娥辭任校監的動議，另有230人反對、7人棄權。而要求港大管理層對參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生提供支援的動議，共3,002人贊成、只有218人反對，另有4人棄權。



葉建源向所有投票的校友及敎員表示感謝，形容兩項議案獲高票通過，代表「一股強而有力的民意，推動港大發出更大的聲音」，料畢業生議會將就兩項決議向校方提交意見，關注組將密切監察情況，並促校長張翔正視投票結果，盡快與關注組及學生會面。