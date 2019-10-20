【逃犯條例】張建宗：止暴制亂是當務之急　是民生經濟發展大前提

修訂《逃犯條例》風波至今仍未平息，而行政長官上星期三(16日)發表任內第三份《施政報告》，惟因立法會會議多次被打斷，最後改為以視像發表。 政務司司長張建宗指，行政長官宣讀《施政報告》期間以及答問大會，多次遭議員阻撓打斷，然而不少措施需立法會支持，冀議員以市民福祉為依歸，讓議會工作能順利推展；又指止暴制亂不僅是香港的當務之急，也是社會民生和經濟發展的大前提，廣大市民必須與暴力劃清界線。

政務司司長張建宗以「破格思維 果敢務實」為題，談及剛發表的《施政報告》以及因修訂《逃犯條例》仍未平息的風波。

他指，香港正經歷風高浪急的困難時期，籌備《施政報告》殊不容易；而今年新制定的《施政報告附篇》摘要，更說明施政理念，結合本屆政府的工作落實與進展，以及闡述香港面對的挑戰。當中涵蓋良好管治、房屋及土地供應、多元經濟、培育人才、改善民生、宜居城市、與青年同行多個重要範疇。

惟社會現時氣氛緊張，行政長官宣讀《施政報告》期間亦遭議員阻撓打斷，改以視象方式發表。翌日的《施政報告》答問大會，同樣受到多次干擾。張建宗特別指出，《施政報告》不少措施需要立法會的支持，期望立法會議員以市民福祉為依歸，讓議會工作能順利推展。

又指安全城市和法治社會是政府有效施政、市民安居樂業的基礎。但只要香港仍處於政治爭拗和暴力破壞之困局，任何政策措施也難以推行，甚至將香港推至暴力不止、法制不彰的危險邊緣。

因此，止暴制亂不僅是香港的當務之急，也是社會民生和經濟發展的大前提。張建宗指，香港是我們的家，廣大市民必須與暴力劃清界線；正如《施政報告》主題一樣，珍惜香港，攜手努力共建香港這個美好家園。

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