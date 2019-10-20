【10.20交通消息】逾40條巴士線改道　港鐵柯士甸、尖沙咀站關閉

民陣原定今日於尖沙咀舉行大遊行，雖遭警方反對，但仍有政黨人士稱以個人身份舉辦遊行，原定路線為梳士巴利花園至西九高鐵站。 港鐵公布，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，經風險評估及與相關政府部門商討後，柯士甸站、尖沙咀站由今日（20日）中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站。下午1時過後，九巴、新巴宣布有多條巴士線改道。

+ 9 + 8 + 7

【14:15】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴1條路線暫停服務，11條路線需改道行駛。

暫停服務路線：W1

改道路線：110, 914, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22, E23, E23A

【14:14】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-梳士巴利道(尖沙咀天星碼頭方向)

-九龍公園徑

-彌敦道(介乎佐敦道至梳士巴利道)

-廣東道(介乎佐敦道至梳士巴利道)

-佐敦道(介乎廣東道至彌敦道)



受影響的巴士及專線小巴路線須改道行駛。

+ 6 + 5 + 4

【13:56】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-梳士巴利道(尖沙咀天星碼頭方向)

-九龍公園徑

-彌敦道(介乎佐敦道至梳士巴利道)



受影響的巴士及專線小巴路線須改道行駛。

【13:35】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴1條路線暫停服務，7條路線需改道行駛。

暫停服務路線：W1

改道路線：110, 973, A20, A21, A22, E23, E23A

【13:30】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，九巴以下路線有臨時安排：

路線改道

1, 1A,2, 5, 5C, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X,26, 28, 35A, 41A, 208, 234X, 81C, 87D, 110, 203C, 213X, 219X, 215X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 280X, 281A, 296D

【13:20】港鐵表示，由於信號故障，以下往來香港西九龍站的列車車次將會取消。乘客可在30天內到香港西九龍站辦理退票。

香港西九龍站往來內地的車次 : G5842, G5841, G5844, G5843, G5846, G5845, G5848, G5847, G5632, G5633, G5808, G5807, G5810, G5809, G5634, G5635

【13:20】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴H1及973號線需改道行駛。

【13:16】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-梳士巴利道下行車道(尖沙咀天星碼頭方向)

受影響的巴士及專線小巴路線須改道行駛。

中午12:30，數百名穿黑衣、戴口罩市民已到達尖沙嘴梳士巴利花園，地上放有「香港警察蓄意謀殺」黑色直幡。（勞敏儀攝）

【12:40】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，部份路線可能會因應實際情況調整或作改道安排。

【12:15】運輸署表示，為配合警方的人群及交通管理安排，尖沙咀及佐敦的主要道路在今天(10月20日)或需在短時間內臨時封閉。公共交通路線將需調整服務/暫停服務，而區內停車場及酒店的車輛出入亦會受影響。

【09:00】港鐵今日宣布，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，柯士甸站、尖沙咀站由中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站；同樣基於安全考慮，其他車站或其部份出入口可能隨時關閉，而未能預早通知。



港鐵請乘客預早計劃行程。有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

10月20日，機場快綫列車於下午1時起只來往機場及香港站，直至全日服務結束。(資料圖片/余俊亮攝)

【08:30】機場快綫列車於下午1時起只來往機場及香港站，直至全日服務結束。九龍站市區預辦登機服務，中午12時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

此外，因個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞而需要較長的復修時間，服務調整如下：

．輕鐵路綫705在天水圍區需改道行駛

．輕鐵路綫751往天逸方向在坑尾村站開出後會改經天耀站；往友愛方向則維持正常路綫

．751綫在屯門區不停友愛站

所有輕鐵路綫將維持每15至20分鐘一班。