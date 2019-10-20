【10.20．交通消息】港鐵柯士甸站、尖沙咀站中午12時起關閉

社會新聞
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民陣原定今日於尖沙咀舉行大遊行，雖遭警方反對，但仍有政黨人士稱以個人身份舉辦遊行，原定路線為梳士巴利花園至西九高鐵站。

港鐵公布，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，經風險評估及與相關政府部門商討後，柯士甸站、尖沙咀站由今日（20日）中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站。

【09:00】港鐵今日宣布，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，柯士甸站、尖沙咀站由中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站；同樣基於安全考慮，其他車站或其部份出入口可能隨時關閉，而未能預早通知。
 
港鐵請乘客預早計劃行程。有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

10月20日，機場快綫列車於下午1時起只來往機場及香港站，直至全日服務結束。(資料圖片/余俊亮攝)

【08:30】機場快綫列車於下午1時起只來往機場及香港站，直至全日服務結束。九龍站市區預辦登機服務，中午12時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

此外，因個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞而需要較長的復修時間，服務調整如下：

．輕鐵路綫705在天水圍區需改道行駛

．輕鐵路綫751往天逸方向在坑尾村站開出後會改經天耀站；往友愛方向則維持正常路綫

．751綫在屯門區不停友愛站

所有輕鐵路綫將維持每15至20分鐘一班。

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