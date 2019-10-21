【逃犯條例】港鐵受破壞提早收車　陳帆：有責任保障車站設施

反修例風波持續，港鐵車站成為示威者攻擊目標，昨(20日)九龍區遊行示威後，多個車站再有嚴重損毀。港鐵宣布，港鐵各線(機場快線除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束；西鐵線元朗站，則會於下午2時起臨時關閉。 運房局局長陳帆今(21日)出席電台節目後向傳媒表示，有個別車站受到破壞，以及需時進行仔細維修工作，遂需提早收車，他又重申，有責任保護港鐵車站設施不被破壞，不能毫無防禦。

運房局局長陳帆(資料圖片)

被問到示威活動期間，有個別車站包括樂富站提早關站，但未有錄得破壞，反而有大批防暴警員進駐休息，陳帆相信，港鐵並非關站，配合警方部署，他強調，如預期個別車站將受攻擊，持有人有責任保障設施不被破壞，不能毫無防禦。



他又提到，過去數個月有約400組交通燈受破壞，昨單日則有超過100組交通燈受損，政府團隊及承辦商正全力修復。

民陣昨發起九龍遊行，最終未獲警方批出不反對通知書，不過仍有大批示威者上街，部份人更破壞多個港鐵站。港鐵發言人昨晚發稿表示，九龍區多個港鐵車站出入口被暴徒投擲燃燒物品及縱火，並有車站設施被蓄意毀壞，對此表示極度憤慨，予以最嚴厲的譴責，並已報警處理。



港鐵又指，周一（21日）服務或有機會受到影響，而各鐵路綫提早收車安排亦有可能仍要維持一段時間。