【逃犯條例】兩麗晶花園居民涉拍警車及叫「黑警」案　再押後訊

大批九龍灣麗晶花園居民不滿管業處在8月觀塘遊行後，未有通知住戶下更改大廈密碼。多人圍堵管業處，其中兩名居民涉拍打警車及大叫「黑警」被捕，二人各被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。案件今（21日）在觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，控方稱已完成調查，並將檔案送至律政司，以索取法律意見。兩名被告獲批准撤銷宵禁令，維持其他原有保釋條件，包括不得停留在管業處10米範圍內。案件押至12月17日再訊。

次被告凌承宗被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為。(馮家淇攝)

控方已完成調查

兩名被告：林志興，35歲，庭上報稱社工；及凌承宗，26歲，報稱郵政局合約員工。二人被控於本月25日在牛頭角麗晶花園19座公眾地方作出擾亂秩序的行為，即拍打警車車身以及使用侮辱性言語，上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

控方稱已完成調查，並將檔案送至律政司，以索取法律意見。

兩被告獲撤銷宵禁令

兩名被告均有申請撤銷宵禁令，林志興的代表律師稱本案涉及罪行並不嚴重，加上已宵禁兩個月，限制其人身自由。另外林為社工，須輪更工作，有時亦須帶領一些過夜活動。他即將轉至新中心工作，車程超過一小時，故盼撤銷宵禁令。

裁判官徐綺薇批准二人撤銷宵禁令，維持原有保釋條件，包括准以4000元保釋，但不得直接及間接騷擾麗晶花園保安員，及不得停留在管業處10米範圍內，並要每周一次到警署報到。案件押至12月17日再訊。

案件編號：KTCC1596/2019