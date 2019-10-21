不滿巴士飛站　男子認在九巴坐椅插縫紉針　令3乘客受傷候判

多架九巴的座椅去年年中驚現插針，數名乘客因而被刺傷，警方事後拘捕涉在其中2輛巴士插針的無業漢。該男子今（21日）於區域法院承認兩項有意圖而企圖傷人罪，及兩項刑事毀壞罪，他被捕後曾供稱：「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客。」法官決定先為他索取背景、精神及心理報告，將判刑押後至下月12日，其間被告繼續還柙。

被告莫湛深承認兩項有意圖而企圖傷人罪。(資料圖片)

被告莫湛深，31歲，與事主並不相識。他承認於去年6月27日，分別在一輛41A線及一輛48X線的九巴座位放置縫紉針，意圖使任何坐在該上層座位的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害該人；以及無合理辯解下損毀上述座位。

三名乘客先後被刺傷

案情指，當晚6時半，一名女乘客在尖沙咀登上41A 巴士上層，坐於後幾排窗邊位時，左臀突被尖物刺到，赫然發現座位中央竟垂直插著一根尖端朝上、長約4厘米的縫紉針。她通知車長後再報警，並將針交予警方。

另外兩名被刺的女乘客則於7時在沙田登上48X號巴士。其中一人坐於上層較後位置時大腿被刺，轉換座位後發現縫紉針；她見到另一人隨即坐在涉案座椅，但似乎若無其事，故未有提醒。後來該名乘客感到有異，換位後見到插針，再告知九巴及警方。三名被刺乘客均有到醫院檢查，幸無大礙。

被告乘車途中數次換位

警方調查發現，被告當日下午4時至8時乘搭過4輛巴士。閉路電視顯示，被告登上涉案車輛後，在插針位旁邊有所動作，下車前又數次換位。有其他乘客作供指，於較早前曾坐在涉案位置，但不覺有異；而在他們下車至有人被刺的期間，只有被告一人坐於涉案座椅的旁邊。

被告家中檢獲7根縫紉針

被告事後一周在寓所被捕，警誡下道：「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客。」警方在屋內搜出他案發時所穿衣物，並在其家中檢獲7根縫紉針。

被告過往並無案底，辯方表示他早前上庭沒有即時認罪，但其後改變想法，望法庭可扣減4分1刑罰。控方稱，事主未有向被告索償，但有人就事件入稟控告九巴。被告自被捕開始還押，但巴士插針事件仍有發生。

案件編號：DCCC80/2019