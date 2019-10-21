【逃犯條例】律師會提暴力事件　指業界有責任令各界正確理解法治

香港律師會會長彭韻僖在該會會刊《香港律師》最新的一期內撰文時，提及本港過去數月的暴力事件，她提到身為律師，要向法院負責之餘，亦須向社會負責，重申香港律師會不能坐視不理，並指會方已一再發聲明，不僅譴責暴力，亦要求各界尊重法治，並呼籲香港特區政府馬上採取行動，回應市民的不同關注。她又引述終審法院首席法官馬道立上月在一會議上發言，指律師不單有責任促進法治，亦有責任令各界正確理解法治。

《香港律師》的引文如下：

為法治執言

在過去四個月，阻塞道路、肆意破壞商店和餐廳、破壞鐵路車站

、放火燒車、襲擊任何不同政見人士……等行為都週而復始在香港大

小角落出現。面對不斷出現的破壞場面，許多人身心倶疲，甚至視而

不見，即使內心清楚知道這些都是徹頭徹尾的暴力行為。

身為律師，我們要向法院負責之餘，亦須向社會負責; 在香港這

艱難時期，律師眼見社會暴力行為，應否保持沉默？香港律師會認為

，我們決不能坐視不理。律師會在過去短短三個月內已發表六份聲明

，不僅譴責暴力，亦要求各界尊重法治，並呼籲香港特區政府馬上採

取行動，回應市民的不同關注。

慶幸吾道不孤。終審法院首席法官馬道立九月在韓國首爾舉行的

國際律師協會2019年年會──亞太區論壇午餐會的演辭中清楚指出，

律師不單有責任促進法治，發聲要求各界正確理解法治，更是律師的

應有之舉。

首席法官在演辭的結語問：「請撫心自問，你是否願意站起來仗

義執言？」大家對此有甚麼意見？歡迎在10月24日的會員論壇上發表

。