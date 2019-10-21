17歲中二生涉夾傷老師手　官裁罪名不成立　但斥被告上堂睡覺無恥

多次留級的17歲中二男生，去年被女班主任追交功課，期間疑不滿對方自行揭開書桌木板蓋找功課簿，涉合上木板以致班主任左前臂夾傷骨折，至今仍放工傷假。學生被控一項對他人身體施以嚴重傷害罪，他否認控罪受審。裁判官吳重儀今（21日）指教師口供前後不一，並質疑學生的力度會否導致如此嚴重的傷勢，遂判被告罪名不成立。她同時斥責被告要人追放功課欠責任心、上堂睡覺無恥。

被告張銘俊在粉嶺法院被裁定罪名不成立。(資料圖片)

被告曾多次留級

被告張銘俊，17歲，就讀上水東華三院甲寅年總理中學。他否認於2018年12月4日，在上水彩園邨東華三院甲寅年總理中學206課室，非法及惡意傷害女老師。

事主未呈相關醫療報告

吳官裁決時指，事主就被夾次數的供詞前後不一。她亦質疑，當時被告坐著合上木板，力度是否會造成如此傷勢。事主表示曾向私家醫生求診，但未有呈上相關醫療報告，唯一的報告只述及骨折，未有提及她供稱的脫皮等等。

官指事主作供長氣

吳官形容事主庭上作供時「幾長氣」，對於簡單問題報以長篇回應，惟書面證供未有如庭上般詳述如何伸手被夾。吳官認為，老師面對頑劣的學生而有情緒是情有可原，但事主似是刻意遮掩脾氣，故她未能判斷其供詞是否屬實。此外，事主首份作供時表示被告該是一時衝動，非有意為之，故吳官對於被告是否非法及惡意傷害她有所保留。

被告要人追功課無責任心

吳官裁決罪名不成立，隨即告誡被告好好珍惜學校及老師給予的機會，好自為之。她又指被告要人追功課，問道：「你有冇責任心㗎？」其後再斥他上課睡覺無恥、不知所謂。吳官宣判時未見事主現身，但庭內有其他老師旁聽。

案件編號：FLCC 2749/2019