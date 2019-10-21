【警方記者會】金句逐句數　江永祥：乜嘢裝修啊？係刑事毀壞！

警方今日（21日）下午4時舉行例行記者會，會上焦點是昨日水炮車藍色水射中尖沙咀清真寺，警方致歉。會上多名警隊高層連番爆出「金句」，直斥示威者行為。 其中西九龍總區指揮官卓孝業未有回應記者提問有關警方執法問題，重申因示威者違法及使用暴力，所以警方要執法，包括使用水炮車等武力驅散，更直言「我哋都等緊暴徒同我哋道歉」。公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥批評有人以「裝修」美化激進示威者破壞目標商店行為，「乜嘢裝修啊？係刑事毀壞！要坐監㗎！」

警方今日（21日）下午4時舉行例行記者會，會上多名警隊高層連番爆出「金句」，直斥示威者行為。（李澤彤攝）

卓孝業：我哋都等緊暴徒同我哋道歉

西九龍總區指揮官卓孝業、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑，聯同消防處副消防總長（總部）陳慶勇今日（21日）會見傳媒。

警隊高層今日回應傳媒提問連環爆出「金句」，其中受外界關注，就警方驅散行動的處理手法，卓孝業表示警方的處理手法是因應不同情況而有所不同，亦會有不同戰術處理，他不認為警方處理手法上有問題。而就過去行動中曾影響其他人，他則回應指警方已經作出歉意，反斥「我哋都等緊暴徒同我哋道歉」。

另外，有關水炮車兩度向彌敦道清真寺方向射顏料水的事件，西九龍總區指揮官卓孝業在會上再次向九龍清真寺及穆斯林社群致歉，又指昨日（20日）在事前已與區內相關的持份者作溝通，其中包括商場、居民組織、公共交通工具及宗教團體等。

卓孝業續言當警方知道顏料水影響該區持份者後，已與相關持份者聯絡，並表達歉意，惟他認為「但我更加想暴徒向香港人表達歉意，因為佢哋毀壞咗香港好多地方，亦破壞咗我哋嘅安寧，令好多人生活喺恐懼裏面」。

莫俊傑：好清晰係保護清真寺

至於同為回教徒的網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑亦代表回應事件，直言水炮車出動、並發射顏料水等相關行動，其最終目的之一正「係要保護清真寺」，強調警方在驅散過程中「好清晰係保護清真寺......水炮車打中門口，唔係射中，無惡意、唔係蓄意」。

莫俊傑亦重申，警方尊重所有宗教，亦無意圖冒犯任何宗教，當中包括穆斯林。他相信警員不會在行動中刻意針對任何宗教，如果有穆斯林對事件覺得不滿，警方就此表達真誠的歉意，否認警隊敏感度不足。

警察公共關係科總警司謝振中休假後，今日首度「復出」記者會。（李澤彤攝）

江永祥：記者企喺暴徒同警察中間必然有風險

另外，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥亦在會上重申示威者「裝修」或「裝飾」行為，乃屬刑事毀壞，屬犯法行為，更在會上直斥「乜嘢裝修啊？乜嘢裝飾啊？講過好多次啊，係刑事毀壞！拉得㗎、要坐監㗎！」，他呼籲守法市民應與暴徒割席、與暴力說不。

至於記者多次反映在前線工作時，屢次受到警方阻礙採訪，甚至要求記者離開，有記者更受到警方以槍彈威脅。江永祥則回應指，所有人在事件中的安全非常重要，當中包括記者及警察，他續言記者或希望於警員和示威者中間位置，以便作紀錄及拍攝，惟他直言記者「企喺暴徒同警察中間必然有風險」，呼籲記者要多考慮自身的安全。