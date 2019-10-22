臨記等埋位藉故誘智商偏低女演員性交　被捕直認貪方便　囚18月

臨時男演員等「埋位」時，藉故帶智商偏低的女臨記遠離拍攝場地性交，翌日清晨再藉詞帶女方到商場廁所，及賓館發生性行為，女事主事後告知丈夫揭發事件。被告被捕後直認，與女事主溝通時覺她腦袋有問題，貪方便「搵她笨」。他今（22日）在區域法院承認3項與精神上無行為能力人士非法性交罪。暫委法官鄭紀航指，被告誘騙智力有問題的事主並佔事主便宜，判被告入獄18個月。

被告鄒文浩在區域法院承認3項非法性交罪，被判入獄18月。(資料圖片)

被告鄒文浩（24 歲），承認去年7月22至23日，在九龍啟德郵輪碼頭附近、九龍塘又一城商場UG 層的男廁、深水埗好景酒店，與精神上無行為能力的女子X性交。

被告要求庭上戴口罩被拒

被告以傷風咳嗽為由，要求在庭上戴口罩，鄭官指傷風不會傳染。辯方即補充被告帶感冒，鄭官稱要見到被告的面容，只著旁邊的法庭傳譯員及懲教人員戴口罩。傳譯員稱不需要，而在犯人欄內的懲教職員則戴上口罩。

拍戲等埋位往性交

案情指，X自2005年患精神病，曾入院受精神科治療。她被診斷出智商介乎76至84，躁狂抑鬱症復發。此外，其精神紊亂程度令她無法獨立生活。

被告在同月21日與當時26歲的X乘公司包車時認識。翌晚兩人一同在啟德郵輪碼頭附近拍電影，被告替感到不適的X按摩，其後帶她至遠處暗位揑乳頭，並要求口交。X照做數分鐘後，被告脫下其內褲性交，之後一同返回拍攝場地。

指X未講出全部是非要受罰

次日清晨6時拍攝結束，兩人與其他臨記乘車，因被告不斷對X稱目的地離落車站還很遠，令X過站。兩人在又一城下車，被告捉對方手臂表示擔心她要如廁，X問他是否想一起去「殘廁」，之後被帶入男廁。被告指X沒有講出全部是非，罰她口交及性交。

事主怕丈夫離婚發狂揭事件

二人吃完早餐後，被告又稱要懲罰X，遂用X的八達通買煙後退款，並取走現金。之後轉去深水埗開房，事後被告著她不要告訴丈夫。惟X同日早上約11時致電丈夫，指有人「搞」她，其夫表示若不報警便會離婚。X因怕要離婚而發狂，遭賓館職員趕走後仍情緒激動，事件最終報警處理。

被告認貪方便搵X笨

被告2日後被捕，在警誡下認罪，其後供稱覺得X腦袋及智商有問題，故貪方便「搵X笨」。

辯方求情指3項控罪在15個小時內發生，不涉及暴力威嚇。被告案發前與女友分手，一時衝動犯事，深感後悔。鄭官指，為保護精神上無行為能力人士，需判以阻嚇式刑罰；又指被告以事主沒有說出所有是非為由，誘騙事主發生關係，是佔事主便宜。

案件編號：DCCC557/2019