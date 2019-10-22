【同性婚姻】外籍牧師促准作同性契結儀式　被指未乎主持婚禮資格

一名外籍牧師在港為多對同性戀情侶作「結盟聖禮」，前年疑因未授權主持婚禮被捕，最終未被檢控。他早前申請司法覆核，要求法庭頒令教會牧師可為同性戀人在港進行契結等儀式，並不觸犯《婚姻條例》。高院今（22日）處理是否批出司法覆核的許可，律政司代表指外籍牧師在港未符資格主持婚禮，亦不合身份提出司法覆核，認為法庭不應頒下覆核許可。法官聽罷陳詞，押後以書面頒布裁決。

申請人 Marietta S BALAORO入稟求司法覆核，宣稱在港主持同性婚姻並不違法。（資料圖片）

申請人 Marietta S BALAORO，他是香港LGBTS 基督教會的牧師；答辯人為律政司司長。

律政司指申請人未符合主持婚禮資格

代表律政的律師指出，申請人在港未符資格主持婚禮，不合身份就此議題提出司法覆核。律師又指，申請人被捕是因涉違反逗留條件等，與其主持的儀式是否同性婚姻無關。

不能保證不作檢控

對於申請人去信律政司查問，進行同性宗教婚禮會否違反《婚姻條例》，以及申請人會否因此被控，而律政司未有明確回覆。但強調律政司不能保證日後類同行為會不作出檢控。

申請人的律師回應指，他主持的婚禮不受《婚姻條例》規管，而是次司法覆核不止影響申請人，亦影響其他人，要求法庭批出許可。

案件編號：HCAL1188/2019