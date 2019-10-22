【逃犯條例】警察員佐級協會上訴得直 　法庭禁公眾查選民名冊　

警察員佐級協會稱近月有多名警員及其家人被「起底」，有些更受到滋擾，擔心有人用選民登記冊以找警員資料，因而要求法庭頒臨時禁制令，禁止選舉管理委員會等讓公眾及候選人查閱選民姓名及地址等資料。高院法官上周拒絕其申請。協會本周初提出上訴，認為候選人可以改為用網上平台助選，惟政府代表卻認為公開資料有助促進選舉的公平性，且未見有人用名冊作「起底」之用。上訴庭今(22日裁佐級協會上訴得直，選管會不得讓公眾查閱同時戴有選民姓名及住址的登記冊，但仍可向已「入閘」的區議會候選人提供其選區的登記冊，有關臨時禁制令延至本案有裁決為止。

警方關注警務人員被起底情況，曾指有個人資料被張貼於網上或公眾地方。（資料圖片／警方Facebook專頁截圖）

+ 2

法庭重申不能容忍「起底」行為

上訴庭法官在判詞指出，在法庭席前的證據顯示，警員及其家人遭「起底」及受滋擾的情況嚴重，香港作為文明及法治的社會，絕不能容忍有關行為。然而在目前的社會情況下，有些人會以此作為攻擊個人或特定目標的武器，這對社會整體會造成危害。如果不制止這行為，社會上的帶著不信任、恐懼及仇恨的火，會繼續燃燒，影響公眾對法治的信心，亦會影響社會的完整。

法官又指，法庭近期亦有向一份報紙及一群被「起底」記者頒下禁制令，涉事的受害人，特別是來自弱勢的一群，都應得到法例保護。

認為限制公開名冊不損選舉公平性

上訴庭又認為，選舉名冊作有限的公開，不會影響到選舉的公平性，雖然辯方有指，該公眾公開查閱，公眾能協助監察是否有可疑及不當的選舉行為，例如種票，然而，法官認為選委會並非只依賴公眾去檢舉有關情況，各候選人、政黨及他們的支持者，也能作監察的工作。

法官又指，如果「起底」被用以針對特定群組的選民，這亦有可能影響到選舉的整體性，甚至對選舉造成威脅，故也促政府要加快正視這問題。

申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處。

申請人指公開資料對警員構成危險

申請人上訴時指，網上愈來愈來針對警員、其配偶及子女的「起底」行動，並以此為政治武器，情況對他們的安危構成實際風險，尤其會牽涉到年幼、無辜孩子的安危，望法庭頒下禁制令，以阻選民登記冊被濫用作「起底」。申請人又指，選民應可在不受干擾的情況下投票，雖然申請人同意選舉要維持公平、公開，但法庭也要平衡私隱考量、以及公開有關資料對警員構成的風險。

公開資料對舞弊起阻嚇作用

政府的代表則反駁，讓公眾查閱選民登記資料有助促進選舉的公開性、透明度及公平性，亦有助對「種票」等選舉舞弊情況施以阻嚇、監察作用。又指現時沒有證據顯示有人使用選民登記冊資料「起底」，而且若現時才禁止查閱的話，對尚未收到選民登記冊的候選人並不公平。再者，若拒讓公眾查冊，那麼其他公開資料的查冊制度也會受到影響。

案件編號：CACV489/2019