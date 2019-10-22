【10.20衝突】的士司機涉藏40枝汽油彈　控方將查是否識另案司機

反修例風波持續，周日（20日）下午在九龍多處爆發衝突，警方同日下午在大埔先後截查一輛的士及一輛七人車時，在的士發現40枝汽油彈，另一車則有疑用作製造油漆彈的原料，兩車司機分兩案被落案起訴，案件今午（22日）於粉嶺裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，控方要求案件押後，包括調查兩司機是否認識。署理主任裁判官蘇文隆將案押後至12月18日，以候警方化驗涉案物品。的士司機被拒保釋，另一被告則獲准以一萬元擔保。

被告張仁樑在支持者舉傘掩護下離開。(林樂兒攝)

兩被告分兩案被控

被告曾偉龍（31歲，的士司機）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指他於10月20日，在大埔露輝路近汀角路交界的公眾地方，無合理辯解而攜有40支汽油彈、3樽汽油和2個打火機。

另一案被告張仁樑（34歲，電腦技術員）被控一項管有適合作非法用途的工具，並意途作非法用途使用。控罪指他於同日在大埔露輝路近汀角路交界，管有適合作非法用途的工具，即5支松節水、16罐油漆、38枚車軚釘、10個3M防毒面罩、2盒口罩、1盒膠手套、3卷保鮮紙、153包生理鹽水、1盒消毒藥棉和1盒消毒紙巾，意圖作非法用途使用。

警將查兩被告是否相識

控方指，警員據線報埋伏教大對出的案發地點，截查涉案的士後一小時左右，再截查涉案私家車。據了解，現時仍在調查兩被告是否相識。

控方就的士司機案件取得律政司的同意檢控書，並呈予裁判官。他申請押後8周以待檢查平板電腦及化驗車尾箱內的懷疑汽油彈等，獲蘇官批准。的士司機拒保釋，下周三會作覆核保釋申請。

七人車內發現大量油漆

另一案件的控罪則毋須取得律政司的同意檢控書，以《簡易程序治罪條例》第17條起訴。控方指警方在車廂後排找到大量油漆及松節水，初步懷疑是油漆彈原料。被告獲准以一萬元保釋，其間不可離港，每周報到2次及居於報稱地址。控方在庭外被問及檢取的生理鹽水、口罩是用以什麼非法用途時，未有直接回答。

案件編號：FLCC4701-2/2019