【陳同佳出獄．直擊】刑滿出獄重獲自由　大批傳媒壁屋監獄外等候

陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎一案，觸發特區政府修訂《逃犯條例》，最終引發6月至今連串大型示威，爆發自回歸以來最嚴重的警民衝突，至今仍未完全平息。陳同佳日前致函行政長官林鄭月娥，表示願意自行前往台灣投案，惟台灣方面一度表示拒絕陳同佳入境台灣，後來則轉為要求港府同意台灣派檢警到香港押解陳到台灣，港府深夜發文拒絕台方要求。 陳同佳預料今日（23日）早上9時在壁屋監獄刑滿出獄。早上7時45分，已有大批傳媒在守候，警方派員到場維持秩序。 《香港01》將全程直撃現場情況。

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【08:35】《環球時報》專訪協助陳同佳的牧師管浩鳴，「希望台灣當局、法官給他一個重新做人的機會。」他又指，陳同佳得知被拒絕入境台灣後，「他覺得很無奈，肯定是不太開心。」

【08:24】台灣內政部副部長陳宗彥反駁港府說法不符事實，強調陳同佳仍有方式可以申請入境。他稱，如果陳同佳真心要來台接受法律制裁，就必須到台申請，並非限制陳同佳入境，台灣仍未得悉陳同佳將如何到台灣，一切依照法定程序辦理。

【08:12】懲教署派出數十名職員到監獄門外維持秩序

【08:00】陳同佳預料今早出獄，壁屋監獄門外已有數十名記者在大門外守候，附近的行人天橋以及對面馬路也有傳媒在場。警方已派員到場維持秩序並架設鐵馬。

陸委會昨日致函港府，指港方由於各種政治理由，無意為受害的香港市民伸張正義，故台灣方面選擇在陳同佳為另案服刑的執行期滿後處理；信中同時要求港府同意台方明日派檢警來港押解陳同佳。

陸委會發言人強調「香港不辦，我們來辦」，指案發後台灣政府的立場明確，要還給死者家屬公道，相信是台港民眾期待，希望港方能依照先前承諾，將相關在港的卷證資訊，提供予檢警人員攜回。

台灣蔡英文總統昨日批評港府不願意實施管轄權，但台灣沒有排除管轄權，她認為案件需要有雙方政府合作，才能讓審判得到最完整的成果。

港府今日（23日）凌晨發聲明，表示台灣執法當局在香港沒有執法權，台灣打算派員來港等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。聲明又指，台灣提出以司法協助來處理陳案只屬借口，與自願自首無關，並強烈反對台方妄指陳姓疑犯自願自首有政治圖謀。

陳同佳涉嫌在台灣殺死潘曉穎，並將屍體帶到台北捷運竹圍站外的公園草叢棄屍。（資料圖片）