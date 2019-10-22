【逃犯條例】控方再發現有案程序有誤　涉藏爆炸品被告撤控後再控

繼律政司上周四發現警方未經其同意便落案起訴，今（22日）再揭同類事件。警方7月拘捕一名男子指他涉嫌在荃灣某工廈存有一批懷疑爆炸品，控以他一項管有爆炸品罪。被告被捕後至上庭，之後一直未獲保釋，至今還柙達93日，控方才發現案件未經律政司司長簽出同意檢控書，今天上午急忙在西九龍裁判法院「補鑊」，撤控被告的原有控罪，交上同意書後，再控以被告相同罪名。署理總裁判官羅德泉將案件押後至11月13日。

被告盧溢燊（27歲）被控於今年7月19日在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓一個單位內，明知而管有爆炸品，即三過氧化三丙酮。

控方申請撤控獲批，法庭稍作休庭讓控方準時文件。控方其後呈上同意檢控書，新的控罪書字眼無變，控方稱需時調查，獲裁判官批准，被告未有保釋申請，繼續還柙。

上周大角咀案出現同樣情況

上周四一宗涉及兩名被告在大角咀藏有懷疑炸藥案提堂時，亦曾出現同樣情況。該案中，律政司早上收到警方文件，警方隨即落案起訴，律政司得悉後，下午取得司長簽批，即把文件帶上法庭，控方並要求把原本的起訴書撤回，呈上司長簽署的文件及新的控罪書讓法庭處理。據悉，控方會覆檢過往文件，相信同樣情況應不會再出現。

案件編號：WKCC3992/2019