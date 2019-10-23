調查：八成受訪中女接受姊弟戀　擇偶條件外貌非最重要

邁入中老年，要展開一段「黃昏戀」會否難以踏出第一步？有交友約會公司調查發現，只有近15%受訪中年男士接受另一半年紀比自己大，即「姊弟戀」，相反有約8成受訪女士願意與比自己小的異性拍拖 ，反映女士自我期望及願景有落差。 此外，約6成受訪中年男士想找結婚對象，但近5成受訪中年女士較著重「有個依靠，互相照顧」。

有交友約會公司調查發現，只有近一成半受訪男士接受另一半年紀比自己大。 （資料圖片）

「姊弟戀」配對成功率不足10%

交友約會公司Golden Matching 在今年7至10月透過街頭及網上問卷，訪問549名40歲以上單身男女（包括258男及291女），發現他們仍然單身主因是未遇到合適對象，且普遍認為「黃昏戀」越來越普遍。

對於「姊弟戀」看法，只有13%受訪男士願意與比自己大的異性拍拖，當中願意與大五年以內女士交往的男士佔超過8成；但是，多達82%受訪女士願意與比自己小的異性拍拖，當中約6成人接受小5至10年。

年齡數字對部分男士而言是「心理關口」，Golden Matching創辦人張惠萍分析，在華人社會中男士認為另一半必須比自己小，亦以生育為考慮，當部分年過40歲女客人指明要「姊弟戀」時，成功率不足10%。她分享指，曾有40歲女客人與拍拖18年、年紀小兩年的男友分手後，不適應與比自己年長男士交往，但因甚少注重保養及交際，遲遲未能成功配對。另一創辦人黃嘉如認為中年女士不必灰心，可從衣着打扮入手，持開放態度接受新事物，同樣能令男士留下深刻印象。

有交友約會公司建議，單身中年男女不應守株待兔，可多參與群體活動擴闊社交圈子。 （勞敏儀攝）

三成男士重對方樣貌 比率較女睇男高五倍

至於擇偶要求，受訪男女均主要考慮「人品」，但男士其次會考慮「外貌」（29%）；但女士的考慮則更多元化，「家庭背景」（11%）是第二考慮，選擇「外貌」只佔5%。

被問及尋找伴侶原因，約6成受訪男士表示「想搵結婚對象」；相反近5成受訪女士較著重「有個依靠，互相照顧」。調查又發現，約7成受訪男士不接受對方與前任有子女，但有近八成受訪女士接受。

張惠萍分析，不少中年女士已「打定輸數」，遇上適合的人也不會急着結婚，「反正唔趕生仔，不如試下同居」；但中年男士仍期盼有下一代，會優先考慮結婚。她又指，其公司今年1至10月50歲以上男客人數字較去年同期上升三成，「佢哋覺得交友app流流哋，不如轉搵實體公司幫手。」張惠萍指出，不少長期單身的男女在社交場合上欠主動及活躍，少與別人溝通、打扮不講究，認為他們不是未遇到合適對象，而是不知道遇到的對象是否合適自己。她建議切忌守株待兔，應抱樂觀積極態度，多參與群體活動，擴闊社交圈子。