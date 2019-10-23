【陳同佳出獄】李家超︰自首與司法協助無關連　斥台灣節外生枝

涉嫌在台灣殺害女友的陳同佳今日（23日）早上就其洗黑錢案刑滿出獄，陳同佳表明決定擬赴台自首，惟港府與台方在安排上仍有爭議。 保安局局長李家超今日（23日）在立法會上表示，司法協助與自首「是兩件無關連的事」，指可以在司法協助以外，按照香港現有法律提供協助。李家超表示，對於一個已經自由的人表達想要自首，特區政府無法律權力採取任何強制措施，強調是台灣方面有政治操作、節外生枝、自設障礙，「不能伸張公義的責任當然就是在有關政府」。

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李家超重申，希望台灣積極處理陳同佳自首，從而令受害人及其家屬有合理交代，亦令疑犯經法律程序改過自新，「唔好去增多枝節。」盡快讓陳同佳到台灣面對法律程序。李家超指，當台灣接受陳同佳自首後，「好多事情，我們都可以按住香港法律、程序予以協助。」

李家超︰台灣無司法協助下處理案件有先例

李家超指，司法協助與自首「是兩件無關連的事」，自首絕對可以在司法協助以外去做，「過去來講，亦好多司法管轄區在處理自首，兩個司法管轄區未必有司法協助的。」他指，台灣過往在無司法協助下亦有處理過一些案件。李家超指，3月曾經去信台灣要求商量但無獲回覆，故不認同港府一直不理會台灣請求的講法，並要「表示失望」。

保安局局長李家超今日（23日）在立法會上表示，司法協助與自首「是兩件無關連的事」，指可以在司法協助以外，按照香港現有法律提供協助。（張浩維攝）

新民主同盟范國威指，政府將陳同佳自己投案就當是解決了問題，惟港府無向台灣提供任何案件資料，包括陳同佳在香港所落的口供、證據、認罪書，如因港府拒絕提供司法協助，而導致台灣不能獲得充分資料以進行穩妥審訊，令陳同佳獲輕判或脫罪，「特區政府點樣同陳同佳案死者家屬交代？」公民黨郭家麒表示，台灣於年初已要求與港府雙方協議引渡陳同佳，但當局卻「搞作政治事件」、「令香港這幾個月水深火熱」。