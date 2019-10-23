【10.20衝突】運輸工認趁運亂偷小米電話　官稱非地上貨品囚3個月

社會新聞
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大批市民在過去的周日（20日）於尖沙咀遊行，之後有示威者到油尖旺一帶破壞，旺角創興廣場地下的「小米旗艦店」的玻璃櫥窗亦被打碎，一名穿黑衣的運輸工人，涉趁亂偷取3部電話，但遭人發現，並綑綁在欄杆。該運輸工今（23日）於西九龍裁判法院承認一項偷竊罪。裁判官指被告趁機進入無人看管的商店，他並非偷竊散落一地的貨品，而是進入士多房偷取電話，故判被告監禁3個月。

創興廣場小米旗艦店遭刑毀。（資料圖片）

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被告求情稱已歸還貨品

被告鄧忠濠，38歲，報稱運輸工人，被控一項盜竊罪。控罪指，被告於今年10月20日在旺角創興廣場地下的「小米旗艦店」，偷竊3部小米電話。

被告承認一項偷竊罪，辯方求情時指他未婚，有一名16歲、入住寄養家庭的兒子，因一時貪念而犯案，貨品亦已歸還，盼裁判官輕判。

示威者將被告綁在欄杆

案情指，上周六有示威者破壞旺角創興廣場地下的「小米旗艦店」，被告趁機進入店內偷取3部電話，被示威者看見，並將他綁在豉油街與上海街交界的欄杆上。

其後有警員發現被告，他警誡下承認因一時貪心而偷竊。店內的閉路電視也拍到被告當時身穿黑衣、戴著鴨舌帽、手套及黑色面罩進入士多房，與其被捕時的衣著相同。

裁判官羅德泉指被告趁機進入無人看管的商店，並非偷竊散落一地的貨品，而是進入士多房偷取電話，故判被告監禁3個月。

案件編號：WKCC4003/2019

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