警員稱被「起底」　求免公開選民登記冊覆核案　排期12月審

警察員佐級協會早前因應警員被「起底」的情況，上訴庭昨批准其臨時禁制令上訴，選管會暫時不得讓公眾查閱同時載有選民姓名及住址的登記冊，但仍可向已「入閘」的區議會候選人提供其選區的登記冊。案件今（23日）進行指示聆訊，法官將案件訂於12月16日審理，料需時1天。

由六月至今，警方透過主動調查及同事報告，共發現超過2,300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開。（資料圖片）

申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處。

申請人的律師表示，上訴庭留意到警察員佐級協會並非法人團體，將會加入第二名申請人，由於該申請人將會與協會有關，故望可以將第二申請人匿名。

怕對選舉做成影響求盡快審理

此外，律師又要求法庭盡快進行司法覆核聆訊，因按政府方的說法，案件對選舉的公平性、公正性有影響，若法庭盡快審理案件，可以減少選舉後挑戰其公平性的案件出現，但法官周家明指，即使盡快審理案件，法庭也需時考慮裁決，再者下達裁決並不代表案件結束，任何一方或會提出上訴。

官指案件涉私隱爭議

周官又提到，上訴庭的裁決書也認同現時沒證據顯示有人濫用登記冊資料「起底」，而不止警察，其他公眾也會有機會被「起底」，本案有關私隱問題的爭議對其他公眾也有影響，質疑會否有其他人想加入訴訟，如傳媒、其他市民等。

不過申請人指，本案有傳媒進行報道，至今仍未有人表態欲加入訴訟，一度稱希望可在10月內審理案件，但最終未有要求在區議會選舉前開審。

周官將本案排期定於12月16日聆訊，料需時1天。

案件編號：HCAL 3042/2019