【直播】網民號召重慶大廈「和你唱」　英駐港總領事館組人鏈集氣

反對修訂《逃犯條例》引起的示威衝突持續，今日有網民發起分別在尖沙咀重慶大廈以及英國駐港總領事館，進行集會或活動。 一批網民則號召到尖沙咀重慶大廈外「和你唱」，合唱Beyond的《光輝歲月》，以歌詞「可否不分膚色的界限，願這土地裏，不分你我高低」團結南亞裔港人，帶出「我哋都係香港人」的訊息。 另外亦有人發起晚上到英國駐港總領事館外集會，計劃透過組成「國旗人鏈」集氣，呼應英國上議院議員奧爾頓勛爵就香港問題提出的辯論及建議。 《香港01》將會全程直播。

在晚上7時，重慶大廈外約有20多人聚集，亦有外藉人士參加，大部分人戴上黑色口罩。他們自備樂器、樂譜，演奏歌曲，有人舉起寫上「We Connect」、「We are all Hongkongers」紙牌。發起人解釋活動為感謝少數族裔，在上周日遊行證明了只要有同一理想，也是結伴同行的好戰友。

現場人士唱出「願榮光歸香港」、「Do you heat the people sing」、「光輝歲月」等歌曲，亦不時高呼口號「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」、「光復香港、時代革命」。不少途經市民見狀，亦加入一同合唱。

英國上議院奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）日前動議就香港問題辯論，將於倫敦時間明日（24日）進行。根據英國國會網頁，今次動議主要圍繞促請國會關注香港近期的政治動盪，以及要求給予香港居民第二國籍。