網民號召重慶大廈「和你唱」　英駐港領事館外千人組人鏈

反對修訂《逃犯條例》引起的示威衝突持續，今日有網民發起分別在尖沙咀重慶大廈以及英國駐港總領事館，進行集會或活動。 一批網民則號召到尖沙咀重慶大廈外「和你唱」，合唱Beyond的《光輝歲月》，以歌詞「可否不分膚色的界限，願這土地裏，不分你我高低」團結南亞裔港人，帶出「我哋都係香港人」的訊息。 另外亦有人發起晚上到英國駐港總領事館外集會，計劃透過組成「國旗人鏈」，呼應英國上議院議員奧爾頓勛爵就香港問題提出的辯論及建議。 《香港01》全程直播。

在晚上7時，重慶大廈外約有20多人聚集，亦有外藉人士參加，大部分人戴上黑色口罩。他們自備樂器、樂譜，演奏歌曲，有人舉起寫上「We Connect」、「We are all Hongkongers」紙牌。發起人解釋活動為感謝少數族裔，在上周日遊行證明了只要有同一理想，也是結伴同行的好戰友。

現場人士唱出「願榮光歸香港」、「Do you heat the people sing」、「光輝歲月」等歌曲，亦不時高呼口號「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」、「光復香港、時代革命」。不少途經市民見狀，亦加入一同合唱。

參加者楊先生自製「We connect」紙牌，希望無論任何種族的人，在不公義前也會連成一線。他又認為，警方身為紀律部隊卻沒紀律，現又欠有效機制監管，促政府成立獨立調查委員會。

印度裔人士Boxei 在香港生活已經5年，對於示威者今日到重慶大慶唱歌，感到很感動。他又批評，行政長官林鄭月娥、警方數月以來的做法，自言支持示威者。

而在晚上7時半，英國駐港總領事館外有近千人聚集，他們號召網上呼籲，組成國旗人鏈打算呼應英國議會辯論香港問題，並以英文宣讀聲明，至近晚上八時，現場開始組成人鏈。

人鏈活動經過約一小時後，人潮逐漸散去。

（鄺撓斌攝）

英國上議院奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）日前動議就香港問題辯論，將於倫敦時間明日（24日）進行。根據英國國會網頁，今次動議主要圍繞促請國會關注香港近期的政治動盪，以及要求給予香港居民第二國籍。