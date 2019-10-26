澳洲養老金管理公司鼓勵年輕人儲蓄　港生：理財觀念應從小教導

本港的強積金制度至今推行19年，其管理費高昂及低回報率一直為人詬病。香港首富、長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）近年大力投資澳洲創新科技發展五大項目（見附表），當中最早投資為新興養老金管理公司Spaceship。 Spaceship行政總裁Andrew Moore表示，基於澳洲大多年輕人不會花太多時間規劃退休生涯，故公司推出手續簡便、低管理費及較吸引回報率產品，成功吸引大批年輕客群。 《香港01》記者澳洲悉尼、阿德萊德越洋報道

Spaceship行政總裁Andrew Moore表示，澳洲大多年輕人對投資認識不多，故公司推出手續簡便、低管理費及較吸引回報率產品，成功吸引大批年輕客群。（維港投資提供）

《香港01》記者10月初獲邀遠赴澳洲悉尼及阿德萊德直擊維港投資五大項目，並有11名本地大學生獲李嘉誠基金會邀請同行參觀。當中李嘉誠早於2017年開始投資的養老金管理公司Spaceship，為針對澳洲年輕人的投資意識不高，先後推出「Spaceship Super」（簡稱Super）及投資手機應用程式「Spaceship Voyager」產品。

Andrew Moore指出，「Spaceship Voyager」透過手機應用程式呈現，讓當地年輕人清楚得悉其投資組合、財產分佈，且Voyager提供兩款投資組合，分別主攻投資澳洲及全球共200間大型公司或100間科企，且5,000澳元以下更免收管理費，故截至今年6月30日為止，已有逾7.2萬名客人，平均年齡為31歲。

參加者之一、就讀香港大學副修財富管理的五年級生羅浩珈（左）認為，理財觀念應自小培養，建議政府把財富管理納入生涯規劃課程中。（陳晶琦攝）

強積金應加入鼓勵年輕人儲蓄概念

參加者之一、就讀香港大學副修財富管理的五年級生羅浩珈指出，Voyager的平台方便用家，手機投資應用程式能讓投資者得悉其投資表現。對比本港的強積金制度，羅浩珈則認為強積金的基金資訊透明度不足。他建議，政府常提倡的生涯規劃應把財富管理一併納入，讓年輕人從小培養正確的理財觀念。

另一參加者、就讀香港中文大學環球經濟及金融系五年級生梁晰研則表示，倘未有受過足夠教育的人，或會存有強積金足夠退休的概念，惟該筆資金遠低於退休實際所需的金額，故同樣認為政府應鼓勵年輕人自小開始儲蓄並累積財富，間接亦能減輕政府營運開支及負擔。