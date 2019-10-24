【陳同佳出獄】張達明：台有政治考量無可厚非　須確保有公平審訊

台灣殺人案疑犯陳同佳昨日（23日）就洗黑錢案刑滿出獄，陳同佳早前去信特首林鄭月娥，稱願赴台灣自首，台灣方面先限制陳同佳以「自由人」身份赴台自首，之後提出派員到港將陳同佳及相關證物帶回台灣，重申非「跨境執法」。 港大法律學院首席講師張達明今日（24日）接受港台節目《千禧年代》訪問，表示台灣有政治考量是「無可厚非」，惟他認為香港必須確保不能容許境外執法人員在港境執法的底線。另外，在沒有「港人港審」的制度下，他擔心港人在境外會否得到公平審訊。

陳同佳於10月23日出獄。（梁鵬威攝）

張達明認為港府必須「好小心處理」陳同佳案，必須確保境外執法人員不能在香港境內執法，「呢個係條底線嚟」。就陳同佳赴台自首一事而言，張達明認為台灣有政治考量是「無可厚非」。惟港台法律不同，在法律上不能一概而論，但他亦擔心港人在外地會否得到公平審訊，強調除非經正式審訊，否則任何人均應假定無罪，重申港人需得到公平審訊。

張達明質疑港府為何不能就境外司法管轄權作簡單修例，認為港人港審能有效確保港人有得到公平、公正審訊的權益。（資料圖片）

就陳同佳赴台有多種說法，張達明認為港府不應高度介入，特別是不能使用公權介入，質疑港府為何不能就境外司法管轄權作簡單修例，認為「港人港審」能有效確保港人得到公平、公正審訊。以現時情況而言，張達明指不存在香港警方強制陳同佳做任何事，包括押解他，希望事件不會涉及太多政治因素。