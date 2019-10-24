【消防記者會】網傳借車給警方作喬裝行動　陳慶勇：無空間作調動

反對修訂《逃犯條例》風波持續，示威者近月於部分中資商舖或街頭縱火。消防處今日（24日）就最近聚眾活動的滅火救援行動舉行記者會，副救護總長曾敏霞、副消防總長（總部）陳慶勇及署理分區指揮官（九龍南）張廣源會見傳媒，提及近日示威者截查處方車輛事宜。 曾敏霞澄清，消防處沒有因聚眾事件而借車給警方，強調有警員在救護車上出現是涉及刑事案件，或是有警員受傷。 陳慶勇承認，消防處曾借出兩輛24座多用途小巴給警方使用，惟事前已移去代表消防的F字車牌，以及所有的消防處標誌，故事件並不涉及任何喬裝行動。他說：「如果前線的車輛參與喬裝行動，只會影響我們的緊急服務，因此不會發生類似事件發生。」

消防處在10月24日就聚眾活動的滅火救援行動舉行記者會。（李澤彤攝）

反修例風波持續超過四個月，近月的警民衝突升級，示威者在示威現場縱火。消防處早前發聲明指，有人在10月20日的公眾活動中截查及阻礙消防及救護車輛執行職務，形容行為完全不能接受，又批評延誤將危及巿民生命及財產，做法極不負責任。

副消防總長（總部）陳慶勇表示，由6月開始共收到718宗火警服務及1030宗緊急救護服務。他表示，示威者在聚眾活動中縱火，日常的火警及緊急救護服務並不會停止，事件對前線的同事及通訊中心造成沉重的壓力。他續言，在今年1月至5月期間，處方大概每日平均接收90宗火警召喚，另外90宗特別服務召喚，以及超過2000宗緊急救護服務召喚。

10月三場聚眾活動 消防服務承諾達標率下跌逾四成

針對示威者近月使用汽油彈的情況，消防處會預早分析遊行路線，按風險預先調派消防車到不同的策略位置，以及安排指揮車主調派人員前往協助，惟不排除服務仍然會受到堵路或示威者截停影響。

而在10月1日、4日和20日，分別3場聚眾活動中，消防處的火警召達時間分別為71.53%、49.52%和62.38%，陳慶勇指數字較過去92.5%可以於6分鐘內到達現場的服務承諾，最多下跌超過40%。而綜合上述3日的聚眾活動，陳慶勇表示共有181宗火警召喚未能於6分鐘內到達現場。

本月截至23日 九龍區共有1657轉救護服務未達服務承諾

副救護總長曾敏霞亦指，消防處去年共處理超過80萬轉救護服務，平均每日超過2200轉，並於接報後12分鐘內到達現場。她表示近日聚眾事件影響救護服務，在10月1日至23日為止，在九龍區共有1657轉救護服務未能達到於12分鐘內到達現場的服務承諾，相比去年同期增加648宗。

對於網上流傳，有警員以救站車作掩護拘捕示威者一事，副救護總長曾敏霞在記者會上澄清沒有此事。她又稱，10月20日的有公眾阻礙救護車輛執行職務，包括旺角一宗的緊急救護服務，有男子的手腳被綁上索帶，救護員解開索帶時被途人阻止，只能夠為其進行維生指數的簡單檢查，直到警員前來協助；她相信，公眾都不希望有類似的事件再發生。

曾敏霞強調，救護車上有警員登車是因為事件涉及刑事案件，或者是有警員受傷等，重申做法一向都存在，且10月20日的聚眾活動中均有發生。救護服務也會如消防服務一樣，救護支援中心會調派救護車到不同據點，以提供最緊急的服務。

署理分區指揮官（九龍南）張廣源則稱，在10月20日中，至少3宗的緊急服務被公眾阻礙，其中一宗是在廣東道發生，一輛流動指揮車遭人攔截10多分鐘，最後人員要打開工具箱供檢查後才能駛走。

反對修訂《逃犯條例》風波持續，示威者近月於部分中資商舖或街頭縱火。（盧翊銘攝／資料圖片）

無空間借調任前線人手及車輛 泵車只會留在警車車隊後排

不過陳慶勇承認，消防處曾借出兩輛24座多用途小巴給警方使用，惟事前已移去代表消防的F字車牌，以及所有的消防處標誌，故事件並不涉及任何喬裝行動。他說：「如果前線的車輛參與喬裝行動，只會影響我們的緊急服務，因此不會發生類似事件」，重申前線的緊急車輛，以及前線人手已經十分緊張，沒有空間可以做出任何調動，「我們全部都是做滅火及救援的服務。」

為何借出多用途小巴？陳慶勇指，事件是在8月或9月發生，當時是因警方的車輛受到破壞，恰巧需要車輛運送物資。

早前消防處也確認，消防局會派出6輛「泵車」進入警車車隊。陳慶勇被問到此事時，他重申「泵車」只會在參與大型的驅散行動，並留在警車車隊後排，「不存在開路的說法，只是戒備，防範有示威者會使用燃燒彈等。」