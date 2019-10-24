調查：逾七成半企業忽略雲端安全   依賴雲端供應商

互聯網帶來便捷，但同時衍生網絡安全問題。有調查發現，76%的香港大型機構認為，雲端供應商提供足夠的保安，免受與雲端相關的威脅；而且77%機構從未或未有每年作至少一次網絡安全審核，另有四分一的審核不包括雲端資源。

Palo Alto Networks副總裁兼亞太區安全總監Sean Duca（左）表示，調查發現83%香港大型機構視網絡安全及私隱。圖右為香港及澳門董事總經理馮志剛。（黃偉倫攝）

網絡安全企業Palo Alto Networks今日（24日）發布一份由調查機構Ovum Research負責，關於雲端安全的調查報告。調查在香港共訪問了100名來自各行業的大型企業員工，包括企業持有人、業務主管及高級管理人員，各人都對企業的雲端策略，甚或最終決定權。

Palo Alto Networks副總裁兼亞太區安全總監Sean Duca表示，調查發現83%香港大型機構視網絡安全及私隱，為雲端應用的最大挑戰；但76％機構認為，雲端供應商提供的保安，足以保護他們免受關於雲端的威脅。

調查指，逾七成半企業忽略雲端安全，並依賴雲端供應商。（William Iven／Unsplash）

三大網絡安全威脅雲端應用

不過Sean Duca引述調查續指，雲端環境在香港面對三大網絡安全威脅，62%涉不安全的介面及API（Application Programming Interface，即應用程式介面）、58%為缺乏對所有雲端資產的統一監察、47%為數據泄漏和丟失。

另外，Sean Duca又指，62%的受訪香港企業，使用逾10種保安工具保護雲端，但此舉會令安全部署零散，進一步增加使雲端安全管理更複雜。

至於網絡安全上的審核，調查顯示，77％的機構從未，或未有每年作至少ー次網絡安全審核；而且即使有審核，當中的四分之一，並不包括雲端資源。

Palo Alto Networks香港及澳門董事總經理馮志剛表示，報告顯示，企業似乎默認雲端安全的責任，完全落在雲端供應商身上，甚至假設公有雲端為安全，對雲端的安全意識過低，需作安全審核。

馮志剛建議，企業應在所有類型的雲端，部署製定一致的安全策略，並透過工具，協助統一監察所有雲端資產及威脅；同時增加安審核。他又認為，可利用人工智能技術及透過運用整合、數據驅動及基於分析的方式，將威脅情報過程自動化，避免人為錯誤。