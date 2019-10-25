【七警案】五警向終審法院提上訴　上訴庭拒批許可

7名警員涉於2014年佔領運動期間，在金鐘添馬公園暗角毆打前公民黨成員曾健超。他們前年被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，同被判囚兩年。而上訴庭早前裁定其中兩名警員上訴得直。而五名警員的定罪上訴被駁回，但獲減刑至15至18個月。該五警都提出上訴，而上訴庭今(25日)頒下判辭，拒絕批出上訴許可證明書，他們仍可向終審法院申請上訴許可。據了解，5人均已提交文件向終院申請上訴許可，惟相關聆訊仍未排期。

提出上訴的5名警員為黃祖成、劉卓毅、白榮斌、陳少丹及關嘉豪。其中黃祖成案發時為總督察，劉卓毅為高級督察，白榮斌為警長，其他上訴人則為警員。 他們被指於2014年10月15日，在龍匯道襲擊曾健超。此外，陳少丹亦被裁定1項普通襲擊罪成，指他於同日在中區警署接見室內襲擊曾。

兩名警員早前上訴得直

黃祖成和劉卓毅被上訴庭改判18個月，警員陳少丹因涉兩名警員早前上訴得直

黃祖成和劉卓毅被上訴庭改判18個月，警員陳少丹因涉及多一條襲擊罪，減刑至16個月，白榮斌和關嘉豪則減刑至15個月。

至於同案的劉興沛及黃偉豪，則被上訴庭撤銷罪名及判刑。

案件編號：CACC38/2017及多一條襲擊罪，減刑至16個月，白榮斌和關嘉豪則減刑至15個月。