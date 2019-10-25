【元朗黑夜】六漢涉暴動　被加控串謀有意圖傷人罪　將於區院審理

元朗西鐵站721發生白衣人襲擊事件，多名身穿白衫人士在站內無差別襲擊乘客。警方事後拘捕多人，並先後控告6人暴動罪。6名被告分開4案，今(25日)在粉嶺法院再提訊，控方修訂原有控罪，再加控串謀有意圖而傷人罪。4案合併處理，署理主任裁判官蘇文隆將案件押後至12月4日再訊，等候轉介區域法院所需的文件。4名被告續准保釋，毋須再守宵禁令，另兩人繼續還柙。

今日提訊的6名被告分別為王志榮（54歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、林觀良（48歲，二手車銷售）、林啟明（43歲，汽車銷售經理）、鄧懷琛(60歲，燒烤生意東主)和吳偉南(57歲，貨車司機)。人稱「飛天南」的吳偉南上次坐輪椅應訊，今次提堂顯得精神奕奕。

兩名被告申請保釋遭拒

經控方修訂控罪後，第1至第4被告同被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於7月21在元朗港鐵站內與不明人士犯案。第5、6同被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於7月22在元朗港鐵站J出口不明人士犯案。 第5被告另被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他於7月22日元朗站及形點I商場內與不明人士犯案。

林觀良和林啟明今申請保釋，但遭拒，繼續還柙看管。據了解，一名鄧姓元朗區議員和一名鄭姓大埔區議員各自願意為被告林觀良，付10萬元作人事擔保。兩人與林相識逾廿年，其中鄭議員為太平紳士。

案件編號：FLCC3820、3857、3994、4212/2019