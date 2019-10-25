涉嫌日本大閘蟹冒充陽澄湖品種　海關拘捕銅鑼灣食肆經理

海關與食物環境衞生署早前進行聯合行動，於銅鑼灣一間持牌食肆檢獲19隻懷疑附有虛假產地說明的「陽澄湖大閘蟹」，估計市值約1,300元。食肆一名經理因涉嫌違反《商品說明條例》被捕。 根據海關調查，該食肆早前曾經從一間本地批發商購入一批產地為日本的大閘蟹。

港海關與食物環境衞生署進行聯合行動，於銅鑼灣一間持牌食肆檢獲19隻標示為「陽澄湖大閘蟹」懷疑附有虛假產地說明的蟹隻。（政府新聞處圖片）

食環署：目前無進口陽澄湖大閘蟹

食環署因應情報，懷疑銅鑼灣一間持牌食肆管有及展示銷售「陽澄湖大閘蟹」。然而，根據署方資料，香港目前並沒有進口陽澄湖大閘蟹。香港海關與食環署於周一（21日）進行聯合行動，於食肆內檢獲19隻懷疑附有虛假產地說明的「陽澄湖大閘蟹」。食肆一名32歲經理因涉嫌違反《商品說明條例》被捕。

根據海關調查，涉事食肆早前從一間本港批發商購入一批產地為日本、並附相關衞生證明書的大閘蟹。案件仍在調查中。

海關提醒消費者，香港目前沒有合法進口的陽澄湖大閘蟹。（資料圖片）

海關食環署於入境管制站截獲5,000大閘蟹

海關提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關亦提醒消費者，香港目前沒有合法進口的陽澄湖大閘蟹，如發現有聲稱來源地為陽澄湖的大閘蟹出售，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。

此外，海關會繼續與食環署保持緊密的情報交流及合作，於各出入境管制站採取聯合行動，打擊非法進口食物活動。雙方於本月已於出入境管制站破獲兩宗大型案件，共檢獲接近1,500隻懷疑走私大閘蟹，市值約3萬元。