【直播】醫護界「尊重人權克制警權」遮打集會　已獲不反對通知書

反修例示威衝突持續四個多月，醫護人員與警方關係緊張，除病人私隱問題受關注外，本月初亦有男警擅入產房，以及有防暴警持槍入醫院等舉動，備受爭議。今日（26日）傍晚6至9時，醫療專職人員以「尊重人權，克制警權」為主題，於遮打花園發起集會，已獲警方發出不反對通知書。

10月26日，醫護界「尊重人權克制警權」遮打集會，已獲不反對通知書。（羅君豪攝）

衛生服務界立法會議員李國麟表示，令他最傷痛的，是即使是路過而無端受傷的市民，或被警察打傷的示威者，都不敢去醫院求診；即使求診，也會隱藏身分或隱瞞受傷原因，甚至透過地下方式求診，他批評這樣會令傷者不可得到全面治療，亦會延後康復時間，他批評這個狀況出現，是林鄭月娥縱容警隊而造成，質問「香港仲係安全、健康城市？」

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文是今次集會的發起人，他發言時批評警察身穿全套裝備進入醫院，甚至有男警進入產房等行為「令人髮指」，既影響醫院運作，事後更一度不願承認曾進入產房的事實，被踢爆後警方才改facebook聲明的內容。他指警方全套裝備入醫院，令醫護、市民感到受威脅，「有需要帶成隊兵？有需要荷槍實彈？只是想有震懾作用！」

他也斥醫管局無確切執行附例，向醫護集會籌辦者、參與者施壓，營造白色恐怖，又斥新華社及《人民日報》發表評論文章，批評醫管局，但他認為醫管局只是盡負責任僱主的本分。