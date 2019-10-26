【直播】醫護界「尊重人權克制警權」集會　坐滿遮打花園

反修例示威衝突持續四個多月，醫護人員與警方關係緊張，除病人私隱問題受關注外，本月初亦有男警擅入產房，以及有防暴警持槍入醫院等舉動，備受爭議。今日（26日）傍晚6至9時，醫療專職人員以「尊重人權，克制警權」為主題，於遮打花園發起集會，已獲警方發出不反對通知書。

醫護界集會期間，警員一度以強光照向遮打花園。（羅君豪攝）

8時05分左右，有市民發現遠處天橋上有防暴警員，在場曾有一陣指責聲。遠處警員以強光照向遮打花園，有人反用鐳射光照向警員，約十分鐘後警員陸續離開。

義務急救曾被警棍打 一度鎖上手銬

一名前線義務急救員透過短片發言，她稱自己曾被警方粗暴對待。她指，9月初在旺角警署外，她與隊員見到一名女示威者受傷，面部擦損，又稱自己胸口痛，十分辛苦，她就蹲下了解傷者情況，及後抱著傷者，向警員要求要有女警及把傷者送院，有警員拉扯她與該傷者，希望分開她們，又以警棍打她的背部及頭部，更扯開她的頭盔及眼罩，再對她噴胡椒噴霧及催淚水劑，再把她和傷者鎖上手銬。其後警方突然發射催淚彈，當警員為自己戴上面罩時，她的隊員也想為她戴上面罩，卻被警員打及拉走。

她憶述，後有速龍小隊成員到達現場，曾叫她離開，她示意被鎖上手銬，速龍問其他警員是拘捕一人或兩人，後她得以獲釋，而傷者就由救護車送院治療。她批評警方，「我都無反抗過，又表明傷者需要急救，點解仲要用武力？打我、扯我頭髮？我個頭盔、急救背包都被扯爛！」

她補充，醫護人員不希望見到有示威者受到不人道對待，因而堅持站出來前線救援，如10月在金鐘，她就遇到數名被制服的示威者，有哮喘病發、失禁、抽搐嘔白泡等情況，「只要呢秒唔放棄，下秒就有希望。」

伊利沙伯醫院的黃樂孺醫生稱，醫護人員、救護員十分專業，沒有分黃、藍等顏色。（羅君豪攝）

QE醫生：721拯救白衣人 證救護無分顏色

伊利沙伯醫院的黃樂孺醫生稱，醫護人員、救護員十分專業，沒有分黃、藍等顏色，如在721有白衣人心臟病發時，救護員都立時拯救，「佢哋無畏無懼，見到白衣人，唔係等40分鐘增援先救人！」黃樂孺稱，該名病人當時的病況只有3%存活率，是救護員的專業令他得以存活。

他並指，醫護人員並非從一開始就反對政府，他舉例指，醫護舉辦集會初期，也有討論過使用「五大訴求，缺一不可」等其他口號，但最終決定用「醫護救人，為何不能？」這口號。他稱，當事態發展得愈來愈貼身，醫護才會力求政府改變，「醫護唔企出嚟唔得，我哋唔係破壞咩，而係保護自己，會驚下次受害嘅人係我哋親人，或者我哋自己。」

他補充，擔心醫護人員會被清算，舉例指立法會最近選舉衛生事務委員會正副主席時，當選的人都非醫護界別人士，又憂慮政府現時提出放寬引入海外醫生，會引入了內地醫生，呼籲市民支持醫護。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀個人身份出席，稱協會曾遭壓力和恐嚇。（羅君豪攝）

公共醫療醫生協會會長馬仲儀個人身份出席：遭壓力和恐嚇

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱今天以個人身分出席集會，她指，當公共醫療醫生協會在10月2日發出譴責警方對示威者開真槍的聲明後數周，遭受到壓力、批評、恐嚇，但協會無後悔，無退縮，「因知道自己做啱咗。」

她又指，醫護人員從來無學過有關催淚彈、藍色水的醫學知識，只好在這段期間不斷惡補、學習，她認為專業人士不單應中立，更應有良知，如醫護人員會教導大眾如何保護自己免受警方武器傷害，亦會研究與這些武器相關的醫學知識，「我哋會去最有影響力嘅期刊發聲，令世界知道香港情況。」

她批評，警方攻擊記者及急救員，做法與戰爭罪犯無分別。她最後向警方作出呼籲，稱相信市民並非對警察執行任務時使用基本武力有異議，而是對使用額外武力而有異議，她相信有警員在執法時會有不開心，想停下來的時候，「如果有一刻你發現同良知有違背嘅時候，希望你哋行開，say no，當有一個警察咁做，就會有其他警察咁做，香港先有出路。」

衛生服務界立法會議員李國麟表示，令他最傷痛的，是即使是路過而無端受傷的市民，或被警察打傷的示威者，都不敢去醫院求診；即使求診，也會隱藏身分或隱瞞受傷原因，甚至透過地下方式求診，他批評這樣會令傷者不可得到全面治療，亦會延後康復時間，他批評這個狀況出現，是林鄭月娥縱容警隊而造成，質問「香港仲係安全、健康城市？」

10月26日，醫護界「尊重人權克制警權」遮打集會，已獲不反對通知書。（羅君豪攝）

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文是今次集會的發起人，他發言時批評警察身穿全套裝備進入醫院，甚至有男警進入產房等行為「令人髮指」，既影響醫院運作，事後更一度不願承認曾進入產房的事實，被踢爆後警方才改facebook聲明的內容。他指警方全套裝備入醫院，令醫護、市民感到受威脅，「有需要帶成隊兵？有需要荷槍實彈？只是想有震懾作用！」

他也斥醫管局無確切執行附例，向醫護集會籌辦者、參與者施壓，營造白色恐怖，又斥新華社及《人民日報》發表評論文章，批評醫管局，但他認為醫管局只是盡負責任僱主的本分。

在公立醫院從事治療師的阿豪稱，警方濫權、全副武裝入醫院等問題會影響到病人，令示威者不敢去醫院求醫，對醫療制度造成很大衝擊。他批評，警察入產房，會看到很多病人私隱，而事後更一度不肯承認曾進入的事實，他希望醫管局態度強硬一點，防止警察再入去醫院，干涉病人私隱，並促成立獨立調查委員會調查警暴。