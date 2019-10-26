【直播】遮打花園辦「播種和平」玫瑰經祈禱會　獲不反對通知

今日（26日）於中環遮打花園舉辦的「播種和平」玫瑰經祈禱會，由香港天主教正義和平委員會主辦，並由夏志誠輔理主教主禮，指「為香港人的平安，為這城的民主和自由祈禱，祈求香港社會變得更仁愛和公義，更符合天主的旨意。」有關集會已獲發不反對通知書。

10月26日遮打花園辦「播種和平」玫瑰經祈禱會，獲不反對通知。（羅君豪攝）

天主教徒陳先生稱，中國內地教會一向受到打壓，但現時打壓已開始蔓延到香港，例如自上月起，教區向各間聖堂發出指引，呼籲聖堂盡量避免在有衝突發生的日子開放，「本身淨係叫喺學校附近嘅聖堂唔好開放，但有報道提到有聖堂畀示威者入去後，就有指引出現。」他不認同教區發指引的做法，認為當聖堂見到有人有需要時，就應該提供協助，「有人受傷就應該畀佢哋休息，照顧佢哋。」他與其他信徒近日曾向教區反映意見，暫未知教區會如何決定。陳先生表示，現時最希望政府成立獨立調查委員會，調查警暴及問責官員，研究問責制是否失效。

梁女士在集會開始前，向記者表示參加集會是希望「播種和平」，她認為現時香港並不和平，批評警察執法不公，亦有錯失，「佢哋唔係警察，而係賊！點解打示威者、非禮示威者都無罪？咁都叫執法者？」她憤然道，「每次講起特區政府、警察都令我好嬲，唔講啦，我想心平氣和咁參加祈禱會！」她稱自己已感絕望，不對現況抱有期望及寄盼，唯有交託予天父。

10月26日遮打花園辦「播種和平」玫瑰經祈禱會，獲不反對通知。（羅君豪攝）

【14:40】集會下午2點半開始，現場有約300人參與。