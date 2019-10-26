「傑出小戰士選舉」骨肉癌康復者得獎　會考4分靠堅毅開教育中心

生命小戰士會於今（26日）舉行第4屆「傑出小戰士選舉」暨第一屆「愛心關顧者嘉許禮」。其中一名「傑出小戰士選舉」得獎者分享自己於16歲確診患上骨肉瘤，需把盤骨切除換上金屬骹，是全港首位進行此類手術的患者。她提到，康復後由會考4分到投身教育界，一路走來並不容易，其後又開設2間教育中心，針對特殊需要的小朋友提供服務，為回饋社會出一分力。 食物及衞生局局長陳肇始在致辭時提到，政府已於7月公布首份《香港癌症策略》，計劃特別放重於對存活者的照顧。她又指，醫局管會與其他非政府組織合作，設立網絡，了解存活者的需要，從而提升其生活質素。

生命小戰士會於今（26日）舉行第4屆「傑出小戰士選舉」暨第一屆「愛心關顧者嘉許禮」。（曾凱欣攝）

「傑出小戰士選舉」對象為兒童時期曾患上癌症、嚴重白血病或曾接受骨髓移植的人士，由生命小戰士會自2015年舉辦至今。本年亦首度增設「愛心關顧者嘉許禮」，表彰曾照顧兒童癌症患者的人士。

患骨肉癌

其中一名「傑出小戰士選舉」得獎者何雪熙，於16歲確診患上骨肉瘤，需把盤骨切除換上金屬骹，是全港首位進行此類手術的患者。當時熱愛運動的她感到晴天霹靂，更要一邊接受治療，一邊應付會考。她提到，自己由會考只有4分到成為幼稚園老師，又曾獲得「熱心教學獎」，一路走來並不容易，但當每次想放棄時都會想起自己捱過艱苦患病的時刻，成為她堅持下去的源動力。

其中一名「傑出小戰士」得獎者何雪熙提到，自己由會考只有4分到成為幼稚園老師，一路走來並不容易。（曾凱欣攝）

她提到，在投身教育界後，發現在校園內未必能顧及每個學生的需要，故於2014年開立教育中心，針對特殊需要的小朋友，提供服務；並在2017年開始義教工作，於2019年中開設第二間教育中心。她又堅持於每間中心揀選三位有經濟困難的學生義教，為回饋社會出一分力。

唯一一位非血緣照顧者得獎

獲得「愛心關顧者嘉許禮」的Maria 是天天的家傭，在天天22個月大時，她發現天天不願進食，又有嘔吐和肚子脹大的情況。但由於當時天天的母親不在港，父親又忙於工作，她獨自帶天天看家庭醫生，並隨即轉介到聯合醫院。提名她得獎得天天媽媽表示，Maria完全聽不懂中文，但當日一個人帶兒子到醫院完成登記及入院手續等的程序，對一個外籍人士而言是非常困難和徬徨的一件事。

她又提到，自兒子確診患上神經母細胞瘤第四期後，Maria每日都會與自己輪流照顧天天，甚至提出晚上留在醫院陪伴兒子，又照顧他所有起居飲食。天天媽媽指，Maria的合約本來已完結，但她主動提出繼續留低，直到天天康復才會離開。即使天天媽媽打算額外給Maria小小的金錢作為報答她的辛勞，Maria因為認為自己做的只是份內事故沒有接受。

陳肇始在致辭時提到，政府已於7月公布首份《香港癌症策略》，計劃特別放重於對存活者的照顧。（曾凱欣攝）

陳肇始：政府早前已公布首份癌症等策略

陳肇始在致辭時提到，政府已於7月公布首份《香港癌症策略》，制訂預防、篩查、及早識別和診斷、治療、存活以至紓緩治療等工作優次。她指，病人康復後仍有漫長的路，故計劃特別放重於對存活者的照顧，醫局管會與其他非政府組織合作，設立網絡，了解存活者的需要，從而提升生活質素。