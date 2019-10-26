【逃犯條例】湯漢呼籲政府應聆聽市民心聲　執法者以良知執法

反對修訂《逃犯條例》掀起的風波未平息，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機接受梵蒂岡廣播電台訪問時，向港人作出呼籲，包括希望香港市民不要喪失希望、不要用以暴易暴的方式解決問題，並尋求和諧。他又呼籲政府真正聆聽市民心聲，而執法者應以良知執法和守法。

湯漢表示，深信以暴易暴不能解決眼前的問題。（資料圖片 / 高仲明攝）

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機，接受梵蒂岡廣播電台訪問，提到政府應負責任協助年輕人，並真正聆聽港人的心聲，而社會各個領域的人應協助焦慮不安的年輕一代走出迷茫和失望的困境。他又呼籲執法者應在他們的權限内以良知執法和守法，重建民眾對他們的信任和尊敬。

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引印度南非例子 和平抗暴政贏得全世界讚譽

湯漢又向港人作出三點呼籲，包括希望民眾不要喪失希望，稱雖然現時發生的事無法以常理解釋，但絕望會令人無法看到未來，應信賴天主陪伴他們面對艱難的時刻；同時應避免暴力，因以暴易暴不能夠解決問題，反而招來更大的危機和傷害，他又以印度的甘地和南非的曼德拉為例，稱他們以和平方式反抗暴政，最終贏得全世界的讚譽。

此外，他又呼籲港人應在差異中尋求和諧。他指出，香港過去幾年取得成功，因大家憑著良知尊重彼此；而現時需要真誠回應民意的良策來重建和諧，令政府與人民重建互信。