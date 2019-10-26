【逃犯條例】港鐵周日晚10時收車　機鐵下午2時起不停九龍及青衣

反對修訂《逃犯條例》風波持續數個月，港鐵連續多日提早結束服務。 港鐵今日（26日）宣布，考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，明天(27日)港鐵各線除機場快線外，以及輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。 至於機場快線則從下午2時起只來往香港站至機場站，中間不停九龍站及青衣站。

機場快線下午2時起來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。（資料圖片）

港鐵稱，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，但經港鐵員工努力，各項設施的復修進度已有改善。不過，考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，明天(27日)港鐵各線除機場快線外，以及輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。

機鐵九龍站市區預辦登機服務下午1時起暫停

而因應為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務於明日下午2時起只來往香港站至機場站，將不停九龍站及青衣站；九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停。香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；而九龍站的市區預辦登機服務明天將於下午1時起暫停。此外，由明天下午2時起，港鐵職員會聯同機管局人員於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。