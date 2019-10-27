【10.27．直播】旺角深夜衝突未息　百警駐守彌敦道

反修例風波持續，網民今(27日)發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，下午3時在尖沙咀梳士巴利花園聚集，但事前未有申請不反對通知書。警方於集會開始前，已於西九龍一帶佈防戒備。 事隔一周，油尖旺一帶再有大型活動，主辦方稱今次屬和平集會，期望喚起國際關注清真寺被水炮車射中事件。《香港01》直擊現場情況。

2019年10月28日 星期一

【00:18】旺角方面，警方現時於彌敦道設立封鎖線，確保市民及示威者留在行人路。現場有數名市民不斷向面前的警員說不滿警隊工作。

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有警員射催淚彈入藥房。（黃偉倫攝）

2019年10月27日 星期日

【23:58】旺角衝突至深夜仍持續。彌敦道路面有大量示威者聚集，防暴警組成防線，並向示威者方向發射超過十粒催淚彈，現場槍聲不斷。示威者見狀散去退入內街。警方之後再向前推進。最少兩名示威者被捕，有被制服的示威者頭部流血。

【23:43】旺角警員於匯豐大廈對出射出多枚催淚彈，然而現場有大量車輛堵塞在警員面前。催淚彈影響多輛汽車，有九巴巴士司機、乘客受催淚彈波及不適，司機經義務急救員救助後，需要戴上面罩，但仍感不適，要伏在軚盤上休息。車上當時有多名乘客，乘客都立即離開車廂。其後有九巴職員到場協助，駛走巴士。

【23:16】較早時，警方催淚彈打中西洋菜南街的香港仔魚蛋王，門口隨即著火，當時店內仍有食客。大批示威者幫忙救火，期間店內雜物散滿一地。其後店員下半閘。

【23:15】黃埔方面，在警方離去後，黃埔花園德安街有示威者以雜物阻礙行車線，現場交通受阻。

【23:12】政府於晚上發出公告，指「九龍多區有示威者非法集結，暴徒亦再次趁機出動，在各處大肆搗亂和縱火，嚴重破壞社會秩序，危害市民的生命財產，政府強烈譴責暴徒行為。」

【22:55】黃埔花園的警員全數撤退，在場逾五百名居民於黃埔德安街一帶聚集並歡呼。警方離開後，居民再大叫反修例運動的口號。

【22:29】黃埔花園有數百名市民向警方不斷推進，並大聲指罵。警方見勢向後退至黃埔街，有一名市民擲水樽。之後警方舉藍旗，指現場市民正進行非法集會，有警員一度向市民噴胡椒噴霧。之後市民上行人路，但雙方仍在對峙。

【22:13】現時黃埔花園仍有約三百名居民圍觀，部份人與警方理論，有女士出示一份法庭判詞，質疑警方行動不合法。數十名警員持盾與現場人士對峙。由於現場人數眾多，現場的交通受阻。

【21:58】黃埔花園出現警民對峙。有數名年輕男女被警員帶到牆邊搜身，有青少年雙手被索上膠帶，之後再被搜袋。現場有約三百名居民在場圍觀表不滿，部份人指罵警員，並唱反警歌曲。

【21:48】有約10名示威者用工具試圖打開中銀分行的門鎖，但之後有速龍小隊趕到現場，示威者失敗離去。速龍小隊拘捕多名黑衣示威者。

【21:44】藥房員工胡先生接受訪問，他表示當時已拉半閘。他表示當時正在門外觀看，之後突然有催淚彈射入藥房，他當時感到驚怕。他希望之後警員發射催淚彈可以更準確。

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【21:32】旺角一間藥房被催淚彈射入，員工被義務急救員救出。據了解，有示威者向警車擲物，警車內警員還撃射催淚彈，之後藥房迅即煙霧彌漫，有人被義務急救員救出。事後有燒焦的催淚彈彈殼遺留在店內的貨架。傷者之後頭部有包紮，被救護員送上白車離去。

【21:17】警方目前正以水炮車旺角彌敦道推進，警方同時再發射多枚催淚彈驅散示威者。警方之後清理路面的雜物。

【21:04】警方於旺角匯豐大廈再舉起黑旗，並列隊向前推進。

【20:50】警方再於旺角匯豐大廈對出十字路口，射出多枚催淚彈。

旺角一名操普通話的男子剛才被多名示威者圍毆，事後他頭部流血，自行離開，有義務急救員正救助他。現場人士稱，該名男士被指影示威者大頭，被要求刪相。他初時同意，之後示威者刪相途中，他奪回電話，之後就被示威者圍毆。

【20:35】 深水埗警署內戒備的水炮車、裝甲車及多輛警車出動。在旺角匯豐大廈對出有速龍小隊警員嘗試追捕示威者但失敗，有示威者向他們投以雜物。警員之後舉起橙旗及黑旗警告示威者，現場傳出多下胡椒球槍槍聲。

【20:30】始創中心對出彌敦道馬路，現正有數十名防暴警察戒備。在太子地鐵站各出入口亦有警員戒備。

另外，警方晚上八時許發出公告，表示入夜後，油尖旺多區出現破壞及縱火，警方到場驅散期間，有示威者向警務人員投擲汽油彈。另外，油麻地一名男子被圍毆倒地，頭部流血。警方警告涉事示威者立即停止違法行為，警方正使用最低相應武力驅散及拘捕。在場市民應盡快離開，駕駛人士亦應避免駛入該區。

【20:10】防暴警沿彌敦道推進清場，彌敦道與亞皆老街交界、西洋菜南街等集結大量防暴警察，山東街一度高舉藍旗。

【19:57】防暴警於T.O.P商場對出高舉藍旗，最少半百防暴警察則於西洋菜南街進行驅散，有手持V煞面具、帶口罩男子遭警方截查。

【19:54】防暴警循彌敦道快速推進清場，多人被制服按在地上，有示威者被捕期間波鞋飛脫。

【19:52】旺角亞皆老街近先達廣場外有人留下火種，防暴警趕至，並舉黑旗警告會放催淚彈。

【19:49】港鐵站E出口遭縱火，消防員到場撲滅。

【19:45】防暴警於彌敦道山東街交界多次發射催淚彈，有激進示威者擲汽油彈反擊。

【19:43】有防暴警於雅蘭中心外展示黑旗。同一時間，旺角站E出口亦遭縱火，火勢猛烈。

【19:40】防暴警察於旺角彌敦道推進期間，多次發射催淚彈。

【19:30】尖沙嘴警署對出馬路位置，曾有市民聚集及大罵警察，警方曾舉藍旗警告，市民撤離後，警員繼續在警署對出、彌敦道兩旁戒備。

【19:29】防暴警再次到場，高舉黑旗後，於旺角彌敦道連環施放催淚彈。

【19:26】有示威者撬開圍封朗豪坊對出、旺角港鐵站外牆的鐵板，並留下火種，消防員到場滅火。

【19:21】油麻地有男子被是便衣警員，遭示威者腳踢「私了」倒地，有義務救護員正進行急救，期間有白衣男子見狀，希望上前保護受傷男子，亦被人攻擊。受傷男子身上多處浴血。

該名被私了的男子其後大聲呼喝到場為他治理的消防處救護人員，大聲高呼「我自己返屋企」後自行離去，混亂間，他一度遺下身份證。

【19:17】旺角站朗豪坊附近出口亦遭縱火。

【19:11】優品360旺角彌敦道近豉油街分店被示威者攻擊，撬開鐵閘闖入破壞，其後有人向店內扔擲燃燒彈。優品360店內已啟動灑水系統，有水柱正向火種灑水，其後店內水浸，貨品濕透。

【19:10】警方發聲明，指下午於尖沙咀一帶聚集的示威者，入夜後於尖沙咀至深水埗一帶繼續聚集。晚上六時許，有暴徒於佐敦縱火焚燒商店，亦有暴徒向深水埗警署投擲汽油彈。有暴徒以小巴站牌及木板等雜物設置路障，大肆堵路，又以硬物及雨傘襲擊警務人員。另外，亦有暴徒在地鐵出入口投擲煙霧彈。



警方已於現場多次警告在場人士正參與一個非法集結，此行為屬違法。警方現再次警告所有暴徒立即停止違法行為，在場圍觀的市民亦應盡快離開，警方會使用最低相應武力驅散及拘捕。由於現場交通受到嚴重影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況，避免前往該區。

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【19:10】 有示威者不斷用硬物敲擊鐵閘，又狠斥「打記者，有無搞錯」。

【19:07】示威者朝旺角C1出口投擲雜物，防暴警則從站內以電筒往外照射強光。

【19:05】深水埗有黑衫市民被防暴警制服。

【19:00】示威者於防暴警離開後，以鐵欄等雜物圍封C1出口。有警員在站內向外投擲催淚彈，但隨即有示威者將催淚彈掟入站內。

【18:56】防暴警拉開鐵閘，步出C出口，並持槍戒備，數分鐘後又返回車站內。立場記者稍早前腿部中彈受傷，其身上背有直播器材，現場有義務急救人員為他治理。

【18:54】有防暴警於亞皆老街及彌敦道向市民近距離開槍，有市民向警車擲磚還擊。防暴警再向群眾發射胡椒球槍，並放連環施放催淚彈，有記者受傷倒地。

【18:46】再有示威者聚集旺角港鐵站C出口外破壞，有示威者於亞皆老街彌敦道十字路口聚集，並嘗試設路障，防暴警隨即增援趕至，再次推進清場，移除路障。

【18:43】水炮車駛至彌敦道近佐敦裕華國貨一帶，一度射水柱。現場消息指，附近曾見火光。

【18:41】旺角多名防暴警分批登上白色私家車及警車，未知是否撤離，其中有警員登上的貨Van，其後窗貼上急救標誌。

【18:35】警方同時舉起黑旗和藍旗，在場人士多是「街坊裝」，並無防護裝備，但亦未有散去意欲，繼續指罵警方，防暴警則沿太子方向後撤。

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【18:34】過百市民正聚集於旺角彌敦道及亞皆老街交界，有防暴警員舉藍旗及黑旗。

【18:32】有防暴警員於旺角中心對出截查市民，圍觀市民要求警方「收隊」。

【18:30】在尖沙咀，大批示威者在重慶大廈外馬路高舉手機燈光，高叫「解散警隊、刻不容緩」等口號。

【18:28】防暴警於旺角彌敦道及亞皆老街交界築防線，並高舉藍旗，其後向前推進。

【18:25】旺角再有示威者破壞港鐵出口，多名市民於C1出口與站內警員對罵，有人以單車向擲向鐵閘，警員突然於站內向外投擲至少一枚催淚彈。

【18:16】 水炮車於尖沙咀彌敦道近Isquare向摩地道位置射水柱。其後向梳士巴利道方向離開。

【18:20】 大批市民步出彌敦道，高呼「香港人反抗」、「黑社會」等口號，與此同時，大批警察往太子方向後退。

【18:15】一名男子在旺角被截查後繼續與防暴警口角，防暴警向該名人士發出警告，指將檢控他行為不檢，遂跑出馬路追捕他，惟該男子已逃去無蹤，警察在追捕過程中多番跌下物品如手機，又指罵女途人。現再截查兩名女生，懷疑她們於公眾場合行為不檢。

【18:13】旺角彌敦道有防暴到場增援，期間一度向信和中心一帶快速推進。

【18:09】尖沙咀清真寺對出，防暴警再舉藍旗，警告在場人士正參與非法集結。

【18:07】現場有十多名防暴警聚於旺角站C1出口。有一名身穿白色上衣的男子因與防暴警有口角，遂被截查其身份證及隨身物品。

【18:03】水炮車駛至，有聚集清真寺附近的市民高呼「保護清真寺」，不少伊斯蘭教信徒站於門外拍照。清真寺對出再舉藍旗，大批防暴離開警車落地增援，有警員沿途高舉黑旗。

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【18:00】旺角太子道西法國醫院外，亦有防暴警察拘捕示威者。

【18:01】水炮車向尖沙咀方向推進，並作出警告，指在場人士正進行非法集結。

【17:58】水炮車返回佐敦一帶，往尖沙咀方向前進，期間經過清真寺。

【17:56】在旺角，防暴警已退回旺角地鐵站內戒備。

【17:46】彌敦道及佐敦道交界防暴警舉藍旗；尖沙咀警署內，則有防暴警在高處舉黑旗，有女警持槍戒備。

【17:45】防暴警突然從c1出口出現持槍戒備，並手持胡椒噴霧。另外，現場又有十多名防暴趕至支援，示威者已離開。

【17:39】有示威者快閃破壞旺角站C1出口，並於亞皆老街和彌敦道交界以建築用的大型高台及雜物設路障。

【17:39】警於尖沙咀警署內舉黑旗，警告或會放催淚彈，有警員在警署內開咪警告街上的市民返回行人路。

【17:38】有部分示威者行至旺角彌敦道一帶，佔據部份行車綫，高叫「香港人反抗」口號。

【17:36】佐敦柯士甸道及彌敦道外，防暴警察正快速推進。

【17:34】土瓜灣有最少1男1女被防暴警制服，其中被捕女子戴「豬咀」。

【17:30】防暴警員在黃埔花園外截查黑衣青年身份證，引起黃埔街坊不滿，有婦女斥「你唔好嚇親我細路」。警員5時半收隊，登上警車離開，街坊報以噓聲，大呼「黑社會」，又高呼解散警隊。

【17:30】防暴警察由尖沙咀警署住彌敦道北行推進。

【17:25】土瓜灣馬頭圍村對出，有示威者設路障堵路。

【17:18】有示威者於彌敦道與加士居道交界一帶築路障。水炮車其後循彌敦道向佐敦方向快速推進，裝甲車亦衝過路障，後方有多架警車。警方警告在場人士立即離開，否則會岀動顏色水及催淚水劑。

不過，裝甲車及水炮車之後後撤。

【17:17】在旺角，有途人指有近二十名年輕人被帶走，「防暴警員一落車就即刻捉，好多都係女仔。」現場人士指，目測只有十二歲的小朋友亦被帶走。

【17:10】水炮車和銳武裝甲車，正繼續往佐敦方向駛進，現正停泊在接近彌敦道與加士居道交界。

【17:10】一架警車駛至黃埔德民街，防暴警下車後馬上狂奔追捕示威者，一直追至大環道，但未見示威者蹤影，防暴警亦折返。紅磡上空有直升機出現。

【17:07】彌敦道近佐敦恆豐酒店位置，亦有防暴警一字排開築防線佈陣，並舉藍旗，作出警告。

【17:06】柏麗購物大道被截查的市民，被帶入尖沙咀警署，涉及最少5人。原先在油麻地彌敦道的水炮車和銳武裝甲車，正向佐敦方向前進，現正停泊在九龍政府合署對開位置。

【17:05】示威者於黃埔德民街設路障。

【17:03】警方呼籲亞皆老街在場人士盡快離開，現場至少有50名防暴警員。有警員指，剛才有人於馬路上堵路，警方早前已制服數人並帶走。

【17:01】重慶大廈外，防暴警再舉黑旗。

【16:49】有示威者轉至黃埔，破壞了Starbucks的招牌，並在圍板上噴上｢光復香港｣。

【16:52】旺角東站附近有示威者快閃堵路，大批防暴警員趕至亞皆老街，最少5人遭制服。

【16:51】文化中心外有市民一度與防暴警員有所推撞，但未有釀成衝突，大批市民高呼「放人」，要求警方釋放被捕男子。

【16:44】太空館近文化中心外有男子被制服，按在地上，其眼睛被噴中胡椒噴霧，未能睜開，有警員亦疑似遭殃，需由同袍代洗眼。柏麗購物大道亦有市民被截查。

【16:39】約2、300名示威者於紅磡碼頭外聚集，正商討行動去向。

【16:37】一名男子在彌敦道馬路上行走時，被防暴警察趕回行人路，並對他進行搜查，該男子一度被拉起上衣露出部分內褲。

【16:26】有少數族裔人士在重慶大廈對出，於防暴警防線前揮舞印度國旗，並高呼「I love Hong Kong」。

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【16:17】重慶大廈外防暴警員展示藍旗，指現場人士參與非法集結，呼籲現場市民盡快散去。一批防暴警員繼而循北京道位置推進，跨越示威者架設的路障後，築防線佈陣。

同一時間，銳武裝甲車沿彌敦道循兩路戒備，其中兩架停泊在柯士甸道尖沙咀警署對面；另有兩架伴隨水炮車出動，現時仍在彌敦道近油麻地地鐵站位置。

【16:16】警方發聲明，指多次警告暴力示威者停止違法行為無效，因應現場情況已施放催淚煙，使用最低所需武力驅散示威者。警方警告暴力示威者立即停止一切違法行為，並呼籲圍觀市民立即離開。警方也提醒附近一帶居民留意最新情況，如有需要應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【16:15】尖東香格里拉酒店一帶防暴警察舉黑旗。

【16:11】北京道有示威者以木板、小巴站牌、磚頭、木梯等雜物設路障，與重慶大廈佈防的防暴警相距僅幾百米。

【16:07】銳武裝甲車已沿彌敦道駛至，大批防暴警於重慶大廈前築防線，並一度舉黑旗，附近商舖已拉閘關門。

【16:04】梳士巴利道轉入尖東方向有防暴警員展示黑旗，警告隨時可施發催淚彈。

有在場圍觀市民不滿警員大舉進駐，隔空指罵，有警員則高呼「垃圾，過來啦。」

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【16:04】有三名防暴警察在油麻地廟街永星大樓截查一名身穿黑衣的女子，在其袋中搜岀生理鹽水，有一名警員向她查詢購買生理鹽水的用途。

【15:58】有示威者走到星光大道，並以鐵欄及雪糕筒設路障，與此同時，身處在K11 musea外的防暴警員，向中間道遊樂場的示威者發射淚彈。

【15:50】防暴警再於梳士巴利花園施放催淚彈。有防暴警在2名中年示威者前，發射多發疑似橡膠子彈。

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【15:47】有示威者於梳士巴利道以港鐵移動閘門架設路障，另有大量市民於尖沙咀中間道聚集。

【15:44】防暴警繼續驅散行動，梳士巴利道K11 Musea外持長槍防暴警再施放多枚催淚彈。

【15:35】大批市民步出馬路，聚集彌敦道及梳土巴利道交界，警方再舉黑旗。防暴警亦於尖沙咀道以膠帶拉起封鎖線，呼籲市民盡快離開。

【15:35】有人向梳士巴利花園的防暴警投擲雜物，防暴警出動警棍驅散，其後又施放噴胡椒噴霧及手投式催淚彈驅散，現場一片混亂，期間聽到防暴槍的槍聲。

【15:30】過百名市民已走出梳士巴利道，警方已舉黑旗，警告或會施放催淚彈。

【15:27】Sogo對出彌敦道，防暴警一字排開築防線，並舉藍旗示警。大批持長盾警員到場增援。

【15:25】有參與集會人士走出馬路，防暴警察隨即步出sogo對出馬路，並舉藍旗，指現場屬於非法集結，要求佔路人士散去。

【15:15】在尖沙咀警署外，防暴警察帶走至少1名女子及3名男子，並將他們押入警署內，未知是否已正式拘捕。現場消息指，被帶走女生的只有12歲，原因是未能出示身份證，而三名男生則被搜出「full gear」因而被帶走。目前再多帶走兩男，前後總共5男1女。

【15:13】文化中心外，有防暴警察以白紙及手寫字體展示警員編號。

【15:05】梳士巴利花園內已有逾千名市民聚集， 眾人不時高叫口號，如「五大訴求，缺一不可」、「香港人，反抗」。

【15:00】過百名防暴警察於文化中心外佈下防線。

【14:55】警方再截查兩名身穿黑衣、戴黑口罩的市民，期間逾百市民包圍警員，不滿他們做法。

【15:08】數十名防暴警察沿彌敦道兩旁馬路巡邏，並向旺角方向前進，當發現有記者向他們拍攝時，均要求在場記者岀示身分證和記者證核對身份才可進行拍攝。

【14:55】於文化中心外戒備的防暴警察戴上頭盔及持槍戒備，有警員開咪指市民正進行非法集結，要求在場人士散去，否則會作出拘捕。在場市民以「汪汪汪」叫聲掩蓋警員開咪。

【14:40】新巴城巴宣布，現有5條路線需改道行駛，包括 110, 796X, 973, A21, H1。乘客如要查詢詳情及臨時巴士站安排,可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

另外,城巴 B5 號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間,分别為下午 10 時 15 分及 10 時 30 分。

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【14:39】總警司陶輝現身梳士巴利花園，他曾於612示威中下令清場。

【14:36】港鐵油麻地站除B2及C岀口外，其他岀口全數關閉，多名防暴警察在各個岀口戒備，站內店舖仍照常營業。而九龍公園已有職員貼出告示表示提早關門，閘口有多防暴警駐守。

【14:44】太子站多個出口關閉，只剩下C2和D出口供乘客使用，多人需繞路而行，有途經市民感到不滿指「有咩好驚啫！」

【14:40】防暴警察於尖沙咀一帶截車搜查，山林道有白色貨車遭要求打開車尾廂檢查車上用品。

【14:33】有戴上口罩的黑衫市民於K11 Musea商場入口前遭截查及搜袋，袋中有急救用品。該男子之後穿回急救反光背心，獲警員放行。子期間引來多名市民圍罵觀，並指罵警員。

【14:30】有警員於梳士巴利花園截查兩名市民，二人未見戴上口罩，多名市民圍觀並指罵警員。

【14:26】康文署宣布，由於預計或會出現特殊情況，九龍公園所有設施將提早於下午三時關閉，以確保場地使用者的安全。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

【14:22】除聲援少數族裔外，動物保護團體亦有前來參與集會聲援，他們抗議警方漠視動物權利，包括上周清場施放催淚彈期間，隨行的警犬未獲防毒面具保護。

【14:10】梳士巴利花園有逾百名市民聚集，同時亦有近30名防暴警在場，部分市民不滿要求他們離開。

【14:05】港鐵指，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務現時調整如下：

• 機場快綫只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務暫停

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【14:03】油尖旺一帶有大量防暴警察巡邏，約10多名防暴警察進入油麻地地鐵站。尖沙咀SOGO門口及對面馬路，則有約50名防暴警察戒備。

【13:58】集會場地附近再有穿黑衣青年被截查，引起參與集會市民不滿，質問「後生有罪？」警方多次高呼「正在執行職務」，與市民口角，呼籲在場人士保持安全距離。

【13:55】尖沙咀彌敦道多個街口皆有大量防暴警員，部分持槍、圓盾戒備。

【13:45】尖沙咀西選區獨立參選人陳嘉朗中午12點開始在清真寺門外呼籲穆斯林參與三點的集會，他認為不少穆斯林反應良好，「他們有看新聞，了解上週清真寺被水炮車擊中的事。」他表示，清真寺的負責人見他擺街站，表示不希望再被警察騷擾，逐請他撤離。

尖沙咀西選區其餘參選人為梁幸輝 、潘景和、馮檢基和簡浩名。

【13:30】約20多名防暴警察進入梳士巴利花園，部分警員持長槍及圓盾。他們截查一名戴有V煞面具的男童。



【13:20】尖沙咀全線Starbucks將提早於下午1時半關門，但現場光顧的人流不算多，亦有顧客來到才被告知提早關門無奈離去。尖沙咀警署對出的優品360，則會於下午2時拉閘。大批防暴警察步出尖沙咀警署外，另有4架警車駛往尖東方向。佐敦站內亦有防暴警察守備。



【12:56】集會今日下午3時開始，水炮車及銳武裝甲車已在西九民安隊總部外候命。

集會開始前，水炮車及銳武裝甲車已在西九民安隊總部外候命。（賴雯心攝）

上周日的九龍大遊行，警方出動水炮車及噴射藍色水劑沿彌敦道清場，尖沙咀清真寺亦同遭殃，寺外大閘被玷污「染藍」，事後遭批評褻瀆及冒犯宗教，特首林鄭月娥翌日罕有到訪致歉，連串聲援穆斯林及少數旅裔活動亦遍地開花。