【10.27．直播】梳士巴利花園集會　防暴警嚴密戒備

反修例風波持續，網民今(27日)發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，下午3時在尖沙咀梳士巴利花園聚集。警方已於西九龍一帶佈防戒備。 事隔一周，油尖旺一帶再有大型活動，主辦方稱今次屬和平集會，期望喚起國際關注清真寺事件。《香港01》直擊現場情況。

【14:33】有戴上口罩的黑衫市民於K11 Musea商場入口前遭截查及搜袋，袋中有急救用品。期間引來多名市民圍罵觀，並指罵警員。

【14:30】有警員於梳士巴利花園截查兩名市民，二人未見戴上口罩，多名市民圍觀並指罵警員。

【14:26】康文署宣布，由於預計或會出現特殊情況，九龍公園所有設施將提早於下午三時關閉，以確保場地使用者的安全。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

【14:22】除聲援少數族裔外，動物保護團體亦有前來參與集會聲援，他們抗議警方漠視動物權利，包括上周清場施放催淚彈期間，隨行的警犬未獲防毒面具保護。

【14:10】梳士巴利花園有逾百名市民聚集，同時亦有近30名防暴警在場，部分市民不滿要求他們離開。

【14:05】港鐵指，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務現時調整如下：

• 機場快綫只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務暫停

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【14:03】油尖旺一帶有大量防暴警察巡邏，約10多名防暴警察進入油麻地地鐵站。尖沙咀SOGO門口及對面馬路，則有約50名防暴警察戒備。

【13:58】集會場地附近再有穿黑衣青年被截查，引起參與集會市民不滿，質問「後生有罪？」警方多次高呼「正在執行職務」，與市民口角，呼籲在場人士保持安全距離。

【13:55】尖沙咀彌敦道多個街口皆有大量防暴警員，部分持槍、圓盾戒備。

【13:45】尖沙咀西選區獨立參選人陳嘉朗中午12點開始在清真寺門外呼籲穆斯林參與三點的集會，他認為不少穆斯林反應良好，「他們有看新聞，了解上週清真寺被水炮車擊中的事。」他表示，清真寺的負責人見他擺街站，表示不希望再被警察騷擾，逐請他撤離。

尖沙咀西選區其餘參選人為梁幸輝 、潘景和、馮檢基和簡浩名。

【13:30】約20多名防暴警察進入梳士巴利花園，部分警員持長槍及圓盾。他們截查一名戴有V煞面具的男童。



【13:20】尖沙咀全線Starbucks將提早於下午1時半關門，但現場光顧的人流不算多，亦有顧客來到才被告知提早關門無奈離去。尖沙咀警署對出的優品360，則會於下午2時拉閘。大批防暴警察步出尖沙咀警署外，另有4架警車駛往尖東方向。佐敦站內亦有防暴警察守備。



【12:56】集會今日下午3時開始，水炮車及銳武裝甲車已在西九民安隊總部外候命。

集會開始前，水炮車及銳武裝甲車已在西九民安隊總部外候命。（賴雯心攝）

上周日的九龍大遊行，警方出動水炮車及噴射藍色水劑沿彌敦道清場，尖沙咀清真寺亦同遭殃，寺外大閘被玷污「染藍」，事後遭批評褻瀆及冒犯宗教，特首林鄭月娥翌日罕有到訪致歉，連串聲援穆斯林及少數旅裔活動亦遍地開花。