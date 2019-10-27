【10.27集會．交通消息】港鐵太子關閉多個出口 　多條巴士線暫停

反修例風波持續至今近5個月，網民今（27日）發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，下午3時在尖沙咀梳士巴利花園聚集。主辦方未有向警方申請不反對通知書，大批警員在西九龍一帶佈防戒備。 港鐵下午宣布，機場快綫只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站。至下午2時後，太子站多個出口關閉，暫時僅開放C2和D出口供乘客使用；而油麻地站除B2及C岀口外，其他岀口已關閉。 新巴城巴有多條路線需改道。

太空館近文化中心外，警方與在場人士發生多次衝突，有男子被制服。（余俊亮攝）

【17:30】九巴指，因尖沙咀及佐敦一帶交通情況，路線5A、8A、8P、12A、63X、268X、280X、W2暫停服務；另有部分路線改道，包括1、1A、2、5、5C、6、7、7B、8、9、10、12、13X、14X、26、28、30X、35A、36B、41A、42A、46、60X、69X、72X、81、81C、87D、95、98D、102、103、104、110、112、113、117、118、171、208、271、203C、213X、215X、219X、234X、260X、268B、269B、270A、281A、296D、W3。

【16:53】運輸署表示，因道路情況，九龍/新界路線的5A、8A、8P、796P，及過海路線W1暫停服務。另外部分巴士路線需改道行駛，包括九龍/新界路線的1、1A、2、5、5C、6、7、8、9、12、13X、14X、20、26、28、35A、41A、81C、87D、98D、203C、208、213X、215X、219X、234X、260X、268B、269B、270A、271、280X、281A、296D、796X；過海路線的102、104、110、112、117、118、171、970、970X、971、973、H1、H2；機場路線/北大嶼山對外路線的A20、A21、A22、E23、E23A。

重慶大廈外防暴警員舉起藍旗，指現場人士參與非法集結，呼籲在場者盡快散去。另有防暴警員繼而循北京道位置推進，並築防線佈陣。（盧翊銘攝）

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【16:30】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，路線5A、8A、8P暫停服務；路線1、1A、2、5、5C、6、7、8、9、12、13X、14X、26、28、35A、41A、81C、87D、98D、110、203C、208、213X、215X、219X、234X、260X、268B、269B、270A、271、280X、281A、296D改道。

【16:20】運輸署宣佈，因道路情況，過海巴士路線W1，及九龍/新界路線5A、8P暫停服務。另有部分巴士路線需改道行駛，包括：九龍/新界路線的1、1A、2、5、5C、6、7、8、8A、9、12、13X、14X、20、26、28、35A、41A、81C、87D、98D、203C、208、21、3X、215X、219X、234X、260X、268B、269B、270A、280X、281A、296D、796X；過海路線的102、110、117、118、171、970、970X、971、973、H1、H2；機場路線/北大嶼山對外路線的A20、A21、A22、E23。

【16:13】運輸署宣佈，因道路情況，過海巴士路線W1暫停服務。另有部分巴士路線需改道行駛，包括：九龍/新界路線的20、796X； 過海路線的102、104、110、112、117、118、171、970、970X、971、973、H1、H2；機場路線/北大嶼山對外路線的A20、A21、A22、E23。

其餘巴士路線或因應交通情況作出改道安排，部份班次或在中途站停止服務。警方將視乎實際交通及人群的情況，或會實施其他臨時交通及運輸措施 ，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

警方在梳士巴利道外發射多枚催淚彈。（盧翊銘攝）

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【16:01】運輸署宣佈，因道路狀況，有路段暫時阻塞或封閉，包括梳士巴利道（來回方向）近彌敦道，彌敦道介乎梳士巴利道及柯士甸道受影響巴士路線須改道行駛。呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

【16:00】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，以下路線有臨時安排，包括1, 1A, 2, 5, 5A, 5C, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X, 26, 28, 35A, 41A, 81C, 87D, 98D, 110, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 234X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 280X, 281A, 296D。

其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，呼籲乘客依照在場外勤人員指示。

網民今（27日）發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，下午3時在尖沙咀梳士巴利花園聚集。（余俊亮攝）

【15:30】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，部份路線或按實際情況調整或作改道安排。

【14:44】港鐵太子站多個出口關閉，暫時僅有C2和D出口供乘客使用。

【14:40】新巴城巴表示，現有5條路線需要改道，包括110、796X、973、A21、H1。此外，城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分別為下午10時15分、及10時半。

【14:36】港鐵油麻地站除B2及C岀口外，其他岀口已關閉，多名防暴警察在各岀口戒備。九龍公園亦有職員貼出告示，稱將會提早關門。

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【14:05】港鐵指，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務現時調整如下：

• 機場快綫只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務暫停