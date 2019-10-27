【10.27集會．交通消息】港鐵太子關閉多個出口 　5條巴士線改道

反修例風波持續至今近5個月，網民今（27日）發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，下午3時在尖沙咀梳士巴利花園聚集。主辦方未有向警方申請不反對通知書，大批警員在西九龍一帶佈防戒備。 港鐵下午宣布，機場快綫只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站。至下午2時後，太子站多個出口關閉，暫時僅開放C2和D出口供乘客使用；而油麻地站除B2及C岀口外，其他岀口已關閉。 新巴城巴現有5條路線需改道行駛，包括110、796X、973、A21、H1。

警方在梳士巴利道外發射多枚催淚彈。（盧翊銘攝）

網民今（27日）發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，下午3時在尖沙咀梳士巴利花園聚集。（余俊亮攝）

【15:30】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，部份路線或按實際情況調整或作改道安排。

【14:44】港鐵太子站多個出口關閉，暫時僅有C2和D出口供乘客使用。

【14:40】新巴城巴表示，現有5條路線需要改道，包括110、796X、973、A21、H1。此外，城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分別為下午10時15分、及10時半。

【14:36】港鐵油麻地站除B2及C岀口外，其他岀口已關閉，多名防暴警察在各岀口戒備。九龍公園亦有職員貼出告示，稱將會提早關門。

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【14:05】港鐵指，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務現時調整如下：

• 機場快綫只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務暫停