【10.27集會】催淚彈攻藥房留濃烈氣味攻鼻刺眼　店員：警亂咁射

反修例風波持續超過5個月，昨（27日）有網民再發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，惟演變成多區衝突。晚上夜晚9時半左右，彌敦道近油麻地港鐵站附近有藥房，被射入一枚催淚彈，擊中貨架一盒維他命丸，波及到店內職員。 記者今（28日）早10時許到藥房視察，店內仍彌漫著濃烈的催淚煙氣味，略為刺眼攻鼻。負責人正準備清潔店面及貨品，他批評警方昨日「亂咁射」，但被問及會否譴責警方做法、追討賠償，他則指自己非老闆，難以回答。

藥房負責人胡先生批評，警方昨晚射催淚彈前，沒有舉旗亦無事先與附近一帶商戶聯絡。（歐嘉樂攝）

藥房負責人胡先生指，昨晚店鋪已落半閘，但仍有催淚彈射至貨格上，當時他與朋友皆在店內，二人皆無裝備，直言「眼水鼻水一齊嚟」，患鼻敏感的他感到鼻塞，惟暫未有打算求醫。

他批評，當時外面沒太多示威者，「警方亂咁射，佢又無舉旗，我哋都唔走唔切。」他指，警方做法對商戶影響很大，不時需「拉閘」避開催淚彈，無奈避唔到都冇辦法」。

網民批店鋪是「藍店」 僅稱網上有不少失實言論

他指，今日將會以消毒藥水清潔店面，惟店內仍有濃烈催淚煙氣味殘留，他表示會外僱人手清理冷氣系統。他又指，暫未知貨品會否受到影響，強調大多貨品是密封包裝，且若有問題會與原廠退換。被問及會否擔心顧客信心，他強調會做好清潔功夫，希望釋除相關疑慮。

另外，網上有人批評藥房是「藍店」，胡先生對此不欲多談，無奈道網上有不少失實言論，「我哋藥房之前賣嘢俾學生，都有特登平少少。」據他所知，老闆亦沒有於網上平台發表撐警言論。

除了有藥房遭催淚煙波及，位於西洋菜南街的一間魚蛋粉麵店昨晚亦被催淚彈射中，門口招牌隨即起火，店面一片狼藉。記者今早到現場視察，內有少量客人正在光顧，店面大致上已回復正常，未有任何嚴重損毀。被問及如何評價警方做法、昨晚情況，店員一概拒絕回應，又稱負責人不在。