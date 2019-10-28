【逃犯條例】學校停辦課外活動 保姆車生計受損促政府支援

政府早前宣布新一輪「撐企業，保就業」措施，當中包括向非專營巴士、商營車輛等提供5,000元津貼，不過當中未包括保姆車。 有保姆車工會代表今日﹙28日﹚批評，政府漠視保姆車生計同樣受示威波及，卻未提供支援，影響行業質素，甚至有更多人轉行。 有保姆車車主表示，由於不少學校因應社會情況，已經停辦課外活動，令其每月損失約三成營業額；而且由於經濟轉差，部分家長轉而自行接送子女上課，每車接載的學生數量下降，坦言｢做落去都係攬炒，開車就蝕本｣。

馮先生表示，現時每月收入甚至未達1萬元。（黃偉倫攝）

工聯會屬下的汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會今日召開記者會，要求政府向商營提供的5000元津貼，擴展至保姆車。

該會主席譚偉照，近日不少交通燈被破壞，路面大量汽車堵塞，行業大受影響，車主或需派出更多車輛方可完成工作，增加成本。他又稱，學校每年有不少課外活動，如外出比賽、參觀，但不少學校因安全問題，以及路面交通情況，已取消相關活動，令保姆車的額外收入減少。

梅碧霞表示，自9月學校取消課外活動後，每月少收8、9000元，佔營業額三成。（黃偉倫攝）

「做落去都攬炒，開車就蝕本」

該會副主任，本身為保姆車車主的梅碧霞表示，保姆車於周六、日的主要收入，就是接送學生參與課外活動，但自9月學校就取消活動，每月少收8、9000元，佔營業額三成。

梅碧霞又稱，由於經濟情況轉差，部分家長改為自行接送放學，原本其保姆車接載50多名學生，但現時只餘約30多人，直言：「做落去都攬炒，開車就蝕本」，但又不能拒絕接載。

另外，交通燈受損，亦影響保姆車工作。梅碧霞表示，上周一﹙21日﹚由將軍澳接載學生到九龍塘上課，但由於路面擠塞，最終遲到約2小時，近10時半才回到學校。她又稱，原本下午3時放學，但因為塞車，曾試過晚上7時15分，才成功將所有學童送回家。她續指，部分學童逼於無奈下，要於車上以垃圾桶小便。

譚偉照﹙右二﹚表示，有約30名保姆車司機計劃轉行。﹙黃偉倫攝﹚

駕駛保姆車約6年的馮先生表示，過往每月連同周六、日的課外活動接送收入，可達約1.6萬元，但校方取消活動後，現時每月收入甚至未達1萬元。他坦言，假如情況持續，之後或會考慮轉行。

譚偉照表示，聖誕節前後是保姆車業的轉捩點，因為不少家長會因為該月上課日數較少，而不選擇保姆車，客量會更少。他續稱，假如情況未有改善，暫時已有約30名司機表示會於明年初轉行，希望政府可擴展5,000元補貼，長遠再增設其他援助措施，協助保姆車業生存。