【逃犯條例】的士紅VAN收入減三成　有車主每月向司機發300元津貼

反修例示威風波持續逾四個多月，不時出現堵路情況，運輸業界收入大受影響。財政司司長陳茂波早前宣布新一輪支援企業措施，當中涉補貼6.1萬名的士及公共小巴司機燃料費，入氣時每公升石油氣減1元。 惟有紅VAN及的士司機表示，衝突情況不時出現，為免發生意外寧願向車主告假，故數月以來收入下跌兩至三成。有車主指，會視乎情況豁免或減免前線的士司機車租，並提供每月約150元至300元的小額津貼，希望能夠幫補司機收入。

有的士司機透露，數間大型的士車行未有減免車租，惟得悉個別車主向前線司機提供每月150元至300元的津貼。（資料圖片）

司機：港鐵早收車無助增生意

示威浪潮仍未平息，港鐵經常提早收車及關站。有夜更的士司機曹先生指，生意額並沒有因為港鐵提早結束服務而上升：「唔會多咗生意，港鐵提早收車，市民都晨早返曬屋企啦」。反之，他表示自6月以來收入大跌兩成，更遇到有次僅「開工」一小時，便因現場環境太混亂需立即收工，「嗰日生意額做咗100蚊，車主明事理可以豁免車租，最終我將做咗嗰100蚊俾左佢。」

冀車行減租

而日更的士司機楊先生則指，相對夜更司機影響會較少，但衝突情況不時出現，有時顧及自身安全會提早數小時下班，故收入每月大概減少3000元。楊先生又透露，數間大型的士車行，未有因前線司機收入下跌而減租，但得悉個別車主因應近日經濟情況轉差，向前線司機提供每月150元至300元的小額津貼，以幫補石油氣費。楊表示，希望車行能夠與前線司機共度時艱，減免兩更司機車租，從而減輕他們負擔。

的士車行車主協會有限公司常務副主席葉國華表示，不少司機擔心車輛行駛期間遭破壞須賠款，故寧願告假，至今車主租金收入下跌五成。但他補充，車行目前暫未有減免車租的措施，倘的士司機遇危險，會以彈性手法處理，按情況酌量減免車租。

紅VAN車租方面，由上年底開始陸續調低車租，至現時日更車租由400元減至250元；夜更車租則由600元下降至400元。（資料圖片）

而汽車交通運輸業總工會分會主任陳逢源則指，近年來紅VAN生存空間愈來愈差，上年底已開始陸續調低車租。加上近日反修例事件，現時紅VAN車租跌幅更大，由以前日更車租400元跌至250元，夜更車租則由600元下降至400元。

車主：租金收入跌四成

紅VAN車主葉先生表示，倘前線司機認為情況危險或因路面情況不能上班，會豁免車租或收取一半租金，而租金收入至今則下跌約4成。