【居屋2019】六大屋苑今個月揀樓　居屋間隔新不如舊？　

房委會推售新一期居屋，六大屋苑合共提供4,871伙，並於12月9日開始揀樓。今期居屋房委會收到約31萬申請表，超額認購約60倍。市民爭相入表抽居屋，卻有設計師大嘆新居屋間隔新不如舊。居屋設計隨時代改變，昔日實用的間隔、「靚則」，還能見於現今？《香港01》對比今年陸續入伙的長沙灣凱樂苑及1999年入伙天水圍天盛苑，由設計師分析今昔居屋之不同。

長沙灣凱樂苑兩房間隔 雪櫃無位放

位於九龍長沙灣荔盈街的凱樂苑為房委會「居屋2018」項目，提供2,522個單位，今年陸續入伙。是次設計師分析的單位為約450呎兩房單位，兩間睡房處於客廳兩旁。室內設計師Felix參觀完該單位後，指單位間隔不太實用，特別是廚房和廁所。他指出：「最唔好嘅地方係廚房同廁所，都幾唔合理。廁所嚟講，有啲身型比較肥大嘅人，佢需要喺臉盤同企缸中間攝過去先至可以如廁。」

針對廚房的間隔，Felix指間隔和設計令傢俱的擺放變得不便，他指如果廚房擺放了洗衣機，幾乎沒辦法再放雪櫃：「原裝設計可能要將個雪櫃放喺廚房外面，需要放喺廚房外、電箱位置下。」Felix補充指整個單位不少工序均要重新做過，包括水、喉、電，而唯一能不作改動的位置為鋁窗。

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新居屋六大屋苑 提供4千多個單位

「居屋2019」出售六個新建居屋發展項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑合共4,871個單位。是次項目的單位實用面積介乎25.6平方米至52.8平方米。項目按市值五九折發售，售價介乎約156萬元至529萬元不等。

舊居屋天水圍天盛苑「則王」 設計師大讚間隔「見使」

除了新居屋，有部分市民會選擇較便宜的舊居屋，轉戰「白居二」項目。是次「白居二2019」提供3,000個配額。那麼舊居屋又是否比較實用？室內設計師Rex參觀過1999年入伙的舊居屋天水圍天盛苑，此單位為約500呎的兩房型。Rex指天盛苑為舊居屋盤中的「則王」，大讚間隔十分「見使」：「一個好嘅廚房基本上要收納到雪櫃同洗衣機、儲物空間要夠，仲有可以嘅話，洗手盆要對著窗，呢類廚房就係最好用；而係廁所方面，本身成個廁所都有上下櫃，又有浴缸。唔似新式居屋，得洗手盆但就無櫃。」

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居屋新不如舊 設計師：「新居屋好多位都用唔盡」

室內設計師Felix和Rex均有多年室內設計經驗，接觸過多區的新舊居屋，兩人均認為居屋普遍「新不如舊」，主要出自間隔問題。Felix批評現時不少新居屋的圖則跟公屋接近，甚至是擺位、間隔問題都相同，「以前嘅居屋我覺得比較有心思，佢嘅作用真係居屋，而家我嘅感覺係將公屋（當居屋）賣。」Rex則指出新居屋有不少空間和位置未能盡用，反之舊居屋則能「用到盡」：「新居屋好多位都用唔盡 ，實用地方無舊式居屋好。唔係人人都可以用好多錢改動間隔，呢類舊式居屋唔需要洗好多錢，本身間隔已經好適合居住。舊居屋所有位都可以用盡，變相面積一樣，但用落去時感覺新居屋好唔見使。」