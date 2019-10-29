【逃犯條例】催淚煙襲果欄　陳肇始：與處理普通物質一樣　可水洗

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（29日）舉行會議，議員關注警方曾在果欄附近發射催淚彈，擔心食物受污染，促食物安全中心檢驗受影響食物，出席的食物及衞生局局長陳肇始指，若有水果或食物受催淚煙污染，可用流動清水沖洗以減少污染物，她補充「催淚煙如果燒過，出嚟嘅物質同普通污染物基本上係同一類別」，惟其說法隨即遭議員反駁催淚彈含有毒化合物。 有議員又擔憂藍色水污染海水，陳肇始僅稱無資料，並引述警方說法指藍色水無毒。

陳肇始稱，催淚煙物質與普通污染物屬同一類別。（資料圖片／張浩維攝）

民主黨立法會議員黃碧雲提問時，談及警方早前於果欄附近發射催淚彈或令水果受污染，詢問政府有否要求食物安全中心加強檢查，陳肇始在會上回應稱，若任何生果或食物被污染，包括催淚煙或其他污染物，其處理情況均一樣，一般可用流動清水沖洗以減少污染，若發現有問題就不應進食。她補充指，任何催淚煙如果燒過，其物質與普通污染物基本上屬同一類別。陳的說法即遭黃碧雲打斷，黃斥「有冇搞錯呀」，質疑催淚彈有CS有毒化學物。

陳肇始又稱，即使食安中心有化驗，亦不會知道哪些污染物屬催淚煙獨有，但她未有正面回應食安中心有否特地在被催淚彈污染的地區抽驗食物樣本。

近日有人發現香港仔水域有藍色水，黃碧雲質疑是否與警方水炮車用藍色水有關，陳肇始稱無相關資料，但她引述警方說法，稱水炮車用藍色水無毒。

梁肇輝指自己不是獸醫，若有動物受化學物影響就應該求醫。（資料圖片）

議員斥警方殘酷對待動物 漁護署署長：如有影響應向獸醫求診

港府近期正研究修例加重殘酷對待動物的罰則，人民力量議員陳志全關注警方在住宅範圍射催淚彈，昨晚（28日）更有催淚彈被射上住宅大廈走廊，動物隨時被催淚煙焗死，他斥責警方正在殘酷對待動物，促當局交代市民應如何追究。

陳肇始稱，漁護署曾檢視警犬情況，未有特別異常，又稱若人體吸入催淚煙，會有刺激及不舒服的感覺，但只屬短暫。漁護署署長梁肇輝則指，如果動物受化學物體影響一般會有表徵，應向獸醫尋求專業意見。